https://ria.ru/20250418/bank-2012046441.html

Песков ответил на вопрос о судьбе подразделения Raiffeisen Bank в России

Песков ответил на вопрос о судьбе подразделения Raiffeisen Bank в России - РИА Новости, 18.04.2025

Песков ответил на вопрос о судьбе подразделения Raiffeisen Bank в России

Кремлю не известно о возможной приостановке продажи подразделения Raiffeisen Bank International в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T12:54:00+03:00

2025-04-18T12:54:00+03:00

2025-04-18T13:26:00+03:00

экономика

россия

сша

дмитрий песков

raiffeisen bank international

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Кремлю не известно о возможной приостановке продажи подразделения Raiffeisen Bank International в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Насколько я понимаю, там в материнской группе, в материнской компании уже было опровержение на этот счет. Нам ничего не известно. Банк здесь, он продолжает функционировать. Были разные заявления из банка", - сказал Песков журналистам, комментируя информацию о том, что австрийский Raiffeisen Bank приостановил продажу дочерней компании в России на фоне потепления отношений между РФ и США.

https://ria.ru/20240905/raiffeisen-1970934398.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сша, дмитрий песков, raiffeisen bank international