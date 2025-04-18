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Песков ответил на вопрос о судьбе подразделения Raiffeisen Bank в России
Песков ответил на вопрос о судьбе подразделения Raiffeisen Bank в России - РИА Новости, 18.04.2025
Песков ответил на вопрос о судьбе подразделения Raiffeisen Bank в России
Кремлю не известно о возможной приостановке продажи подразделения Raiffeisen Bank International в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:54:00+03:00
2025-04-18T12:54:00+03:00
2025-04-18T13:26:00+03:00
экономика
россия
сша
дмитрий песков
raiffeisen bank international
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Кремлю не известно о возможной приостановке продажи подразделения Raiffeisen Bank International в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Насколько я понимаю, там в материнской группе, в материнской компании уже было опровержение на этот счет. Нам ничего не известно. Банк здесь, он продолжает функционировать. Были разные заявления из банка", - сказал Песков журналистам, комментируя информацию о том, что австрийский Raiffeisen Bank приостановил продажу дочерней компании в России на фоне потепления отношений между РФ и США.
https://ria.ru/20240905/raiffeisen-1970934398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, сша, дмитрий песков, raiffeisen bank international
Экономика, Россия, США, Дмитрий Песков, Raiffeisen Bank International
Песков ответил на вопрос о судьбе подразделения Raiffeisen Bank в России
Песков: Кремлю не известно о приостановке продажи подразделения Raiffeisen Bank