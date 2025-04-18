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Байден просит за выступление 300 тысяч долларов, пишут СМИ - РИА Новости, 18.04.2025
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04:03 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/bajden-2011945878.html
Байден просит за выступление 300 тысяч долларов, пишут СМИ
Байден просит за выступление 300 тысяч долларов, пишут СМИ - РИА Новости, 18.04.2025
Байден просит за выступление 300 тысяч долларов, пишут СМИ
Бывший президент США Джо Байден, предлагающий свои услуги в качестве спикера на мероприятиях после ухода с поста главы государства, просит за одно выступление... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T04:03:00+03:00
2025-04-18T04:03:00+03:00
в мире
сша
джо байден
барак обама
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден, предлагающий свои услуги в качестве спикера на мероприятиях после ухода с поста главы государства, просит за одно выступление "всего" 300 тысяч долларов, однако находит мало желающих послушать его, пишет газета New York Post со ссылкой на источник. "Попытка бывшего президента Джо Байдена выставить счет в 300 тысяч долларов за одно появление с речью находит мало желающих... Стандартная цена (выступления - ред.) 46-го президента составляет 300 тысяч долларов, что на 25% ниже 400 тысяч долларов, которые просил (44-й президент США - ред.) Барак Обама, покидая свой пост в 2017 году. Неясно, подлежит ли цена обсуждению", - говорится в публикации со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника издания, экс-президента представляет агентство Creative Artists Agency, которое "испытывает трудности с бронированием мероприятий", что, по его мнению, "неудивительно". Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
https://ria.ru/20250417/bajden-2011757645.html
https://ria.ru/20250413/tramp-2011024450.html
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в мире, сша, джо байден, барак обама
В мире, США, Джо Байден, Барак Обама
Байден просит за выступление 300 тысяч долларов, пишут СМИ

NYP: Байден просит за выступление 300 тысяч долларов, но желающих послушать мало

© РИА Новости / Алан Булкаты | Перейти в медиабанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Алан Булкаты
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден, предлагающий свои услуги в качестве спикера на мероприятиях после ухода с поста главы государства, просит за одно выступление "всего" 300 тысяч долларов, однако находит мало желающих послушать его, пишет газета New York Post со ссылкой на источник.
"Попытка бывшего президента Джо Байдена выставить счет в 300 тысяч долларов за одно появление с речью находит мало желающих... Стандартная цена (выступления - ред.) 46-го президента составляет 300 тысяч долларов, что на 25% ниже 400 тысяч долларов, которые просил (44-й президент США - ред.) Барак Обама, покидая свой пост в 2017 году. Неясно, подлежит ли цена обсуждению", - говорится в публикации со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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По словам собеседника издания, экс-президента представляет агентство Creative Artists Agency, которое "испытывает трудности с бронированием мероприятий", что, по его мнению, "неудивительно".
Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
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