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В Астраханской области "Бессмертный полк" пройдет в очном формате
В Астраханской области "Бессмертный полк" пройдет в очном формате - РИА Новости, 18.04.2025
В Астраханской области "Бессмертный полк" пройдет в очном формате
РИА Новости / Динамика дня. "Бессмертный полк" пройдет в Астраханской области в очном формате, сообщил губернатор региона РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T13:13:00+03:00
2025-04-18T13:13:00+03:00
2025-04-18T13:13:00+03:00
астраханская область
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РИА Новости / Динамика дня. "Бессмертный полк" пройдет в Астраханской области в очном формате, сообщил губернатор региона
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астраханская область
В Астраханской области "Бессмертный полк" пройдет в очном формате
Бабушкин: в Астраханской области "Бессмертный полк" пройдет в очном формате