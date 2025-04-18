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Минтранс планирует вывести беспилотные автомобили на дороги к 2027 году - РИА Новости, 18.04.2025
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15:14 18.04.2025 (обновлено: 15:24 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/avto-2012085299.html
Минтранс планирует вывести беспилотные автомобили на дороги к 2027 году
Минтранс планирует вывести беспилотные автомобили на дороги к 2027 году - РИА Новости, 18.04.2025
Минтранс планирует вывести беспилотные автомобили на дороги к 2027 году
"Дорожная карта" по развитию беспилотных автомобилей до 2028 года позволит вывести их на дороги общего пользования в России к 2027 году, при этом испытания... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T15:14:00+03:00
2025-04-18T15:24:00+03:00
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
яндекс
авто
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. "Дорожная карта" по развитию беспилотных автомобилей до 2028 года позволит вывести их на дороги общего пользования в России к 2027 году, при этом испытания грузовиков без водителя прошли успешно, сообщил Минтранс России."Разработана "Дорожная карта" по развитию беспилотных автомобилей до 2028 года... План мероприятий позволит вывести беспилотные авто на дороги общего пользования к 2027 году. Тесты грузовиков без водителя за рулем прошли успешно, но еще нужно доработать технологии и согласовать правила", - говорится в сообщении министерства.Уточняется, что в стенах Минтранса РФ прошло заседание рабочей группы по развитию беспилотного движения. В нем приняли участие представителя Минэкономразвития, Госавтоинспекции МВД России, ассоциации "Цифровой транспорт и логистика", а также производители беспилотников - "Камаз", "Яндекс", Navio (бывший SberAutoTech).Главная цель группы - это создание единых правил и инфраструктуры для безопасного использования автономного транспорта. "Нормативная база должна обеспечить безопасность движения, а от качества дорог, оснащения умными датчиками и интеграции с цифровыми платформами зависит успех масштабирования проекта", - добавили в Минтрансе.
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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), яндекс, авто
Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Яндекс, Авто
Минтранс планирует вывести беспилотные автомобили на дороги к 2027 году

Минтранс: беспилотные автомобили планируется выпустить на дороги РФ к 2027 году

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкБеспилотные автомобили "Яндекса" в Москве
Беспилотные автомобили Яндекса в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Беспилотные автомобили "Яндекса" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. "Дорожная карта" по развитию беспилотных автомобилей до 2028 года позволит вывести их на дороги общего пользования в России к 2027 году, при этом испытания грузовиков без водителя прошли успешно, сообщил Минтранс России.
"Разработана "Дорожная карта" по развитию беспилотных автомобилей до 2028 года... План мероприятий позволит вывести беспилотные авто на дороги общего пользования к 2027 году. Тесты грузовиков без водителя за рулем прошли успешно, но еще нужно доработать технологии и согласовать правила", - говорится в сообщении министерства.
Уточняется, что в стенах Минтранса РФ прошло заседание рабочей группы по развитию беспилотного движения. В нем приняли участие представителя Минэкономразвития, Госавтоинспекции МВД России, ассоциации "Цифровой транспорт и логистика", а также производители беспилотников - "Камаз", "Яндекс", Navio (бывший SberAutoTech).
Главная цель группы - это создание единых правил и инфраструктуры для безопасного использования автономного транспорта. "Нормативная база должна обеспечить безопасность движения, а от качества дорог, оснащения умными датчиками и интеграции с цифровыми платформами зависит успех масштабирования проекта", - добавили в Минтрансе.
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