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Хуситы заявили об атаке на израильский аэропорт Бен-Гурион - РИА Новости, 18.04.2025
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16:30 18.04.2025 (обновлено: 16:38 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/ataki-2012115772.html
Хуситы заявили об атаке на израильский аэропорт Бен-Гурион
Хуситы заявили об атаке на израильский аэропорт Бен-Гурион - РИА Новости, 18.04.2025
Хуситы заявили об атаке на израильский аэропорт Бен-Гурион
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало военную цель в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве в... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:30:00+03:00
2025-04-18T16:38:00+03:00
сша
израиль
йемен
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
в мире
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ДОХА, 18 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало военную цель в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве в ответ на бомбежку США нефтяного порта на западе Йемена, в результате чего погибли около 75 человек."Военно-воздушные войска Йемена провели военную операцию по нанесению удара по военному объекту в районе аэропорта Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо с использованием баллистической ракеты "Зульфикар", - сообщается в заявлении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале.Кроме того, хуситы сообщили, что сбили очередной разведывательный беспилотник США MQ-9 в небе над столичной провинцией Сана.В ночь на пятницу истребители США нанесли не менее 14 ударов по нефтяному порту Рас-Иса в западной йеменской провинции Ходейда, в результате чего, по данным минздрава правительства хуситов, погибли 74 человека, более 170 получили ранения.
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сша, израиль, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире
США, Израиль, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, В мире
Хуситы заявили об атаке на израильский аэропорт Бен-Гурион

Хуситы в Йемене заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле

© AP PhotoХуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен. Архивное фото
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ДОХА, 18 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало военную цель в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве в ответ на бомбежку США нефтяного порта на западе Йемена, в результате чего погибли около 75 человек.
"Военно-воздушные войска Йемена провели военную операцию по нанесению удара по военному объекту в районе аэропорта Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо с использованием баллистической ракеты "Зульфикар", - сообщается в заявлении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале.
Кроме того, хуситы сообщили, что сбили очередной разведывательный беспилотник США MQ-9 в небе над столичной провинцией Сана.
В ночь на пятницу истребители США нанесли не менее 14 ударов по нефтяному порту Рас-Иса в западной йеменской провинции Ходейда, в результате чего, по данным минздрава правительства хуситов, погибли 74 человека, более 170 получили ранения.
Авиаудар ВС США в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
США за месяц более 900 раз бомбили Йемен, заявил лидер хуситов
17 апреля, 17:39
 
СШАИзраильЙеменОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуВ мире
 
 
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