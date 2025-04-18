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Хуситы заявили об атаке на израильский аэропорт Бен-Гурион

Хуситы заявили об атаке на израильский аэропорт Бен-Гурион - РИА Новости, 18.04.2025

Хуситы заявили об атаке на израильский аэропорт Бен-Гурион

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало военную цель в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве в... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:30:00+03:00

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2025-04-18T16:38:00+03:00

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ДОХА, 18 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало военную цель в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве в ответ на бомбежку США нефтяного порта на западе Йемена, в результате чего погибли около 75 человек."Военно-воздушные войска Йемена провели военную операцию по нанесению удара по военному объекту в районе аэропорта Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо с использованием баллистической ракеты "Зульфикар", - сообщается в заявлении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале.Кроме того, хуситы сообщили, что сбили очередной разведывательный беспилотник США MQ-9 в небе над столичной провинцией Сана.В ночь на пятницу истребители США нанесли не менее 14 ударов по нефтяному порту Рас-Иса в западной йеменской провинции Ходейда, в результате чего, по данным минздрава правительства хуситов, погибли 74 человека, более 170 получили ранения.

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сша, израиль, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире