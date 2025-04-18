https://ria.ru/20250418/ataka-2011956292.html

При атаке БПЛА на Белгородскую область погибли два бойца самообороны

При атаке БПЛА на Белгородскую область погибли два бойца самообороны - РИА Новости, 18.04.2025

При атаке БПЛА на Белгородскую область погибли два бойца самообороны

При атаке дрона на Белгородскую область погибли два бойца самообороны, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T07:01:00+03:00

2025-04-18T07:01:00+03:00

2025-04-18T11:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011528437_0:12:806:465_1920x0_80_0_0_f7fd2f790538f058e6c05fdbfa5e6f36.jpg

БЕЛГОРОД, 18 апр — РИА Новости. При атаке дрона на Белгородскую область погибли два бойца самообороны, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Сегодня в два часа ночи Сергей Иванович Бикетов, глава Волоконовского района, доложил, что на дежурстве при исполнении должностных обязанностей во время атаки беспилотного летательного аппарата погибли два бойца самообороны Волоконовского района. Большое горе для всех нас. Люди, которые защищают свою землю, погибли от рук врага", — написал он.Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших."Мы никогда не забудем имена всех героев, которые отдали жизни за нашу Родину", — заключил Гладков.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250418/bespilotnik-2011938147.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков