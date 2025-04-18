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При атаке БПЛА на Белгородскую область погибли два бойца самообороны - РИА Новости, 18.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:01 18.04.2025 (обновлено: 11:50 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/ataka-2011956292.html
При атаке БПЛА на Белгородскую область погибли два бойца самообороны
При атаке БПЛА на Белгородскую область погибли два бойца самообороны - РИА Новости, 18.04.2025
При атаке БПЛА на Белгородскую область погибли два бойца самообороны
При атаке дрона на Белгородскую область погибли два бойца самообороны, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T07:01:00+03:00
2025-04-18T11:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 18 апр — РИА Новости. При атаке дрона на Белгородскую область погибли два бойца самообороны, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Сегодня в два часа ночи Сергей Иванович Бикетов, глава Волоконовского района, доложил, что на дежурстве при исполнении должностных обязанностей во время атаки беспилотного летательного аппарата погибли два бойца самообороны Волоконовского района. Большое горе для всех нас. Люди, которые защищают свою землю, погибли от рук врага", — написал он.Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших."Мы никогда не забудем имена всех героев, которые отдали жизни за нашу Родину", — заключил Гладков.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250418/bespilotnik-2011938147.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков
При атаке БПЛА на Белгородскую область погибли два бойца самообороны

В Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ погибли два бойца самообороны

© СоцсетиУкраинский беспилотник
Украинский беспилотник - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Соцсети
Украинский беспилотник. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 апр — РИА Новости. При атаке дрона на Белгородскую область погибли два бойца самообороны, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Сегодня в два часа ночи Сергей Иванович Бикетов, глава Волоконовского района, доложил, что на дежурстве при исполнении должностных обязанностей во время атаки беспилотного летательного аппарата погибли два бойца самообороны Волоконовского района. Большое горе для всех нас. Люди, которые защищают свою землю, погибли от рук врага", — написал он.
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Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.
«
"Мы никогда не забудем имена всех героев, которые отдали жизни за нашу Родину", — заключил Гладков.
ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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