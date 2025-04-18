https://ria.ru/20250418/ataka-2011935312.html

В Белгородской области при атаке дрона ранен мирный житель

В Белгородской области при атаке дрона ранен мирный житель - РИА Новости, 18.04.2025

В Белгородской области при атаке дрона ранен мирный житель

Мирный житель ранен в селе Белянка Шебекинского округа Белгородской области после атаки ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T00:57:00+03:00

2025-04-18T00:57:00+03:00

2025-04-18T00:57:00+03:00

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мирный житель ранен в селе Белянка Шебекинского округа Белгородской области после атаки ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Белянка Шебекинского округа грузовой автомобиль подвергся атаке вражеского дрона. Ранен водитель. Бойцы самообороны доставили мужчину с минно-взрывной травмой, множественными поверхностными осколочными ранениями живота, предплечья и ноги в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи пострадавший будет переведен в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он. Гладков уточнил, что транспортное средство полностью сгорело.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины