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В Белгородской области при атаке дрона ранен мирный житель
В Белгородской области при атаке дрона ранен мирный житель - РИА Новости, 18.04.2025
В Белгородской области при атаке дрона ранен мирный житель
Мирный житель ранен в селе Белянка Шебекинского округа Белгородской области после атаки ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T00:57:00+03:00
2025-04-18T00:57:00+03:00
2025-04-18T00:57:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мирный житель ранен в селе Белянка Шебекинского округа Белгородской области после атаки ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Белянка Шебекинского округа грузовой автомобиль подвергся атаке вражеского дрона. Ранен водитель. Бойцы самообороны доставили мужчину с минно-взрывной травмой, множественными поверхностными осколочными ранениями живота, предплечья и ноги в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи пострадавший будет переведен в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он. Гладков уточнил, что транспортное средство полностью сгорело.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области при атаке дрона ранен мирный житель
Гладков: в белгородском селе Белянка после атаки ВСУ ранен мирный житель