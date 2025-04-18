https://ria.ru/20250418/arkhimandrit-2012149950.html

Суд на Украине назначил меру пресечения архимандриту УПЦ Феогносту

Суд на Украине назначил меру пресечения архимандриту УПЦ Феогносту - РИА Новости, 18.04.2025

Суд на Украине назначил меру пресечения архимандриту УПЦ Феогносту

Суд в городе Борисполь Киевской области назначил ночной домашний арест в качестве меры пресечения архимандриту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T17:56:00+03:00

2025-04-18T17:56:00+03:00

2025-04-18T17:56:00+03:00

религия

борисполь

киевская область

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012148724_0:226:822:688_1920x0_80_0_0_446bfc8ee3ca4aaccca145bd6c0d9494.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Суд в городе Борисполь Киевской области назначил ночной домашний арест в качестве меры пресечения архимандриту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Феогносту (Владимиру Юрашу), сообщил в пятницу представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман на видео, опубликованном в его Telegram-канале. "Только что прошло судебное заседание в Бориспольском суде. В ходе рассмотрения ходатайства к отцу Феогносту был применен ночной домашний арест", - заявил Чекман. Как пояснил Чекман, сторона защиты доказала необходимость проведения Архимандритом священнослужений, поэтому суд принял решение ограничиться только ночным домашним арестом. Ранее Чекман сообщил, что архимандрита Феогноста обвиняют в растрате имущества, принадлежавшего религиозной общине, и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений (служебный подлог).

https://ria.ru/20241129/upts-1986582749.html

борисполь

киевская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

борисполь, киевская область, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, украина