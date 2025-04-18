https://ria.ru/20250418/arkhimandrit-2012149950.html
Суд на Украине назначил меру пресечения архимандриту УПЦ Феогносту
Суд на Украине назначил меру пресечения архимандриту УПЦ Феогносту - РИА Новости, 18.04.2025
Суд на Украине назначил меру пресечения архимандриту УПЦ Феогносту
Суд в городе Борисполь Киевской области назначил ночной домашний арест в качестве меры пресечения архимандриту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T17:56:00+03:00
2025-04-18T17:56:00+03:00
2025-04-18T17:56:00+03:00
религия
борисполь
киевская область
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012148724_0:226:822:688_1920x0_80_0_0_446bfc8ee3ca4aaccca145bd6c0d9494.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Суд в городе Борисполь Киевской области назначил ночной домашний арест в качестве меры пресечения архимандриту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Феогносту (Владимиру Юрашу), сообщил в пятницу представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман на видео, опубликованном в его Telegram-канале. "Только что прошло судебное заседание в Бориспольском суде. В ходе рассмотрения ходатайства к отцу Феогносту был применен ночной домашний арест", - заявил Чекман. Как пояснил Чекман, сторона защиты доказала необходимость проведения Архимандритом священнослужений, поэтому суд принял решение ограничиться только ночным домашним арестом. Ранее Чекман сообщил, что архимандрита Феогноста обвиняют в растрате имущества, принадлежавшего религиозной общине, и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений (служебный подлог).
https://ria.ru/20241129/upts-1986582749.html
борисполь
киевская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012148724_0:74:822:691_1920x0_80_0_0_3ffc89482c6b35248439de5518e6693d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борисполь, киевская область, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, украина
Религия, Борисполь, Киевская область, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Украина
Суд на Украине назначил меру пресечения архимандриту УПЦ Феогносту
Суд в Борисполе назначил архимандриту УПЦ Феогносту ночной домашний арест