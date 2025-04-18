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Суд на Украине назначил меру пресечения архимандриту УПЦ Феогносту - РИА Новости, 18.04.2025
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Религия
 
17:56 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/arkhimandrit-2012149950.html
Суд на Украине назначил меру пресечения архимандриту УПЦ Феогносту
Суд на Украине назначил меру пресечения архимандриту УПЦ Феогносту - РИА Новости, 18.04.2025
Суд на Украине назначил меру пресечения архимандриту УПЦ Феогносту
Суд в городе Борисполь Киевской области назначил ночной домашний арест в качестве меры пресечения архимандриту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T17:56:00+03:00
2025-04-18T17:56:00+03:00
религия
борисполь
киевская область
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
украина
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Суд в городе Борисполь Киевской области назначил ночной домашний арест в качестве меры пресечения архимандриту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Феогносту (Владимиру Юрашу), сообщил в пятницу представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман на видео, опубликованном в его Telegram-канале. "Только что прошло судебное заседание в Бориспольском суде. В ходе рассмотрения ходатайства к отцу Феогносту был применен ночной домашний арест", - заявил Чекман. Как пояснил Чекман, сторона защиты доказала необходимость проведения Архимандритом священнослужений, поэтому суд принял решение ограничиться только ночным домашним арестом. Ранее Чекман сообщил, что архимандрита Феогноста обвиняют в растрате имущества, принадлежавшего религиозной общине, и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений (служебный подлог).
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борисполь, киевская область, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, украина
Религия, Борисполь, Киевская область, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Украина
Суд на Украине назначил меру пресечения архимандриту УПЦ Феогносту

Суд в Борисполе назначил архимандриту УПЦ Феогносту ночной домашний арест

CC BY-SA 2.0 / Московская духовная академия / Архимандрит канонической УПЦ Феогност
Архимандрит канонической УПЦ Феогност - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Московская духовная академия /
Архимандрит канонической УПЦ Феогност. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Суд в городе Борисполь Киевской области назначил ночной домашний арест в качестве меры пресечения архимандриту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Феогносту (Владимиру Юрашу), сообщил в пятницу представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
"Только что прошло судебное заседание в Бориспольском суде. В ходе рассмотрения ходатайства к отцу Феогносту был применен ночной домашний арест", - заявил Чекман.
Как пояснил Чекман, сторона защиты доказала необходимость проведения
Архимандритом священнослужений, поэтому суд принял решение ограничиться только ночным домашним арестом.
Ранее Чекман сообщил, что архимандрита Феогноста обвиняют в растрате имущества, принадлежавшего религиозной общине, и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений (служебный подлог).
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