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В аэропорту Кишинева проходит пикет в поддержку архиепископа Маркелла - РИА Новости, 18.04.2025
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Религия
 
18:46 18.04.2025 (обновлено: 20:35 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/arkhiepiskop-2012165284.html
В аэропорту Кишинева проходит пикет в поддержку архиепископа Маркелла
В аэропорту Кишинева проходит пикет в поддержку архиепископа Маркелла - РИА Новости, 18.04.2025
В аэропорту Кишинева проходит пикет в поддержку архиепископа Маркелла
Участники движения "Молдова Алба" проводят пикет в аэропорту Кишинева в поддержку архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T18:46:00+03:00
2025-04-18T20:35:00+03:00
кишинев
религия
молдавия
московский комсомолец
задержание архиепископа маркелла в молдавии
в мире
евгения гуцул
иерусалим
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КИШИНЕВ, 18 апр — РИА Новости. Участники движения "Молдова Алба" проводят пикет в аэропорту Кишинева в поддержку архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла, передает корреспондент РИА Новости.Митингующие держат в руках плакаты с надписями: "Спасем Благодатный огонь" и "Ждем Благодатный огонь дома"."Жаль, что православные христиане лишены возможности получить Благодатный огонь из-за определенных обстоятельств. Причины этой ситуации могут быть политическими или иного характера", — сказал один из активистов.Он предположил, что действующие руководство республики оказывает влияние на происходящие события. "Представители власти проводят многочисленные встречи с представителями Бессарабской митрополии", — отметил участник пикета.Тем временем архиепископ Маркелл приехал в аэропорт, чтобы вновь попытаться вылететь в Иерусалим. По словам священнослужителя, ему с трудом удалось добраться до Кишинева, поскольку его останавливала полиция. Накануне молдавские власти фактически не позволили владыке отправиться в Израиль за Благодатным огнем: его подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел на рейс.Усиленные досмотры пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались в аэропорту Кишинева в апреле прошлого года. Под особым контролем —представители оппозиционного блока "Победа", общественники и политики, возвращающиеся из России. По мнению оппозиции, такие меры применяют к тем, кто не согласен с действиями молдавских властей. Так, в конце марта там задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд затем отправил под домашний арест.
https://ria.ru/20250418/markell-2012062086.html
https://ria.ru/20250418/moldavija-2012057290.html
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Пикет в аэропорту Кишинева в поддержку архиепископа Маркелла
Активисты проводят пикет в аэропорту Кишинева в поддержку Маркелла, отправляющегося за Благодатным огнем, передает корреспондент РИА Новости.
2025-04-18T18:46
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Владыка Маркелл в аэропорту Кишинева перед вылетом в Израиль
Владыка Маркелл приехал в аэропорт, чтобы вылететь в Израиль, передает корреспондент РИА Новости. Он сообщил, что ему с трудом удалось добраться в Кишинев: останавливала полиция.
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кишинев, молдавия, московский комсомолец, задержание архиепископа маркелла в молдавии, в мире, евгения гуцул, иерусалим, израиль, архиепископ бельцкий и фалештский маркелл
Кишинев, Религия, Молдавия, Московский комсомолец, Задержание архиепископа Маркелла в Молдавии, В мире, Евгения Гуцул, Иерусалим, Израиль, Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл
В аэропорту Кишинева проходит пикет в поддержку архиепископа Маркелла

В аэропорту Кишинева активисты проводят пикет в поддержку архиепископа Маркелла

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КИШИНЕВ, 18 апр — РИА Новости. Участники движения "Молдова Алба" проводят пикет в аэропорту Кишинева в поддержку архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла, передает корреспондент РИА Новости.
Митингующие держат в руках плакаты с надписями: "Спасем Благодатный огонь" и "Ждем Благодатный огонь дома".
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
РПЦ: задержание архиепископа Маркелла нарушает религиозную свободу
Вчера, 13:50
"Жаль, что православные христиане лишены возможности получить Благодатный огонь из-за определенных обстоятельств. Причины этой ситуации могут быть политическими или иного характера", — сказал один из активистов.
Он предположил, что действующие руководство республики оказывает влияние на происходящие события.

Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл — представитель Молдавской православной церкви, являющейся самоуправляемой частью РПЦ. Она объединяет 70 процентов жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в Молдавии действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, в ней насчитывается 291 приход и 10-20 процентов православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) не раз выражал сожаление, что нынешние власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.

"Представители власти проводят многочисленные встречи с представителями Бессарабской митрополии", — отметил участник пикета.
Тем временем архиепископ Маркелл приехал в аэропорт, чтобы вновь попытаться вылететь в Иерусалим. По словам священнослужителя, ему с трудом удалось добраться до Кишинева, поскольку его останавливала полиция.
Накануне молдавские власти фактически не позволили владыке отправиться в Израиль за Благодатным огнем: его подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел на рейс.
Усиленные досмотры пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались в аэропорту Кишинева в апреле прошлого года. Под особым контролем —представители оппозиционного блока "Победа", общественники и политики, возвращающиеся из России. По мнению оппозиции, такие меры применяют к тем, кто не согласен с действиями молдавских властей. Так, в конце марта там задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд затем отправил под домашний арест.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
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РелигияКишиневМолдавияМосковский комсомолецЗадержание архиепископа Маркелла в МолдавииВ миреЕвгения ГуцулИерусалимИзраильАрхиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл
 
 
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