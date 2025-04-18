В аэропорту Кишинева проходит пикет в поддержку архиепископа Маркелла
В аэропорту Кишинева активисты проводят пикет в поддержку архиепископа Маркелла
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КИШИНЕВ, 18 апр — РИА Новости. Участники движения "Молдова Алба" проводят пикет в аэропорту Кишинева в поддержку архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла, передает корреспондент РИА Новости.
Митингующие держат в руках плакаты с надписями: "Спасем Благодатный огонь" и "Ждем Благодатный огонь дома".
"Жаль, что православные христиане лишены возможности получить Благодатный огонь из-за определенных обстоятельств. Причины этой ситуации могут быть политическими или иного характера", — сказал один из активистов.
Он предположил, что действующие руководство республики оказывает влияние на происходящие события.
Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл — представитель Молдавской православной церкви, являющейся самоуправляемой частью РПЦ. Она объединяет 70 процентов жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в Молдавии действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, в ней насчитывается 291 приход и 10-20 процентов православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) не раз выражал сожаление, что нынешние власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.
"Представители власти проводят многочисленные встречи с представителями Бессарабской митрополии", — отметил участник пикета.
Тем временем архиепископ Маркелл приехал в аэропорт, чтобы вновь попытаться вылететь в Иерусалим. По словам священнослужителя, ему с трудом удалось добраться до Кишинева, поскольку его останавливала полиция.
Накануне молдавские власти фактически не позволили владыке отправиться в Израиль за Благодатным огнем: его подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел на рейс.
Усиленные досмотры пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались в аэропорту Кишинева в апреле прошлого года. Под особым контролем —представители оппозиционного блока "Победа", общественники и политики, возвращающиеся из России. По мнению оппозиции, такие меры применяют к тем, кто не согласен с действиями молдавских властей. Так, в конце марта там задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд затем отправил под домашний арест.