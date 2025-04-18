https://ria.ru/20250418/arkhiepiskop-2012165284.html

В аэропорту Кишинева проходит пикет в поддержку архиепископа Маркелла

В аэропорту Кишинева проходит пикет в поддержку архиепископа Маркелла - РИА Новости, 18.04.2025

В аэропорту Кишинева проходит пикет в поддержку архиепископа Маркелла

Участники движения "Молдова Алба" проводят пикет в аэропорту Кишинева в поддержку архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T18:46:00+03:00

2025-04-18T18:46:00+03:00

2025-04-18T20:35:00+03:00

кишинев

религия

молдавия

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КИШИНЕВ, 18 апр — РИА Новости. Участники движения "Молдова Алба" проводят пикет в аэропорту Кишинева в поддержку архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла, передает корреспондент РИА Новости.Митингующие держат в руках плакаты с надписями: "Спасем Благодатный огонь" и "Ждем Благодатный огонь дома"."Жаль, что православные христиане лишены возможности получить Благодатный огонь из-за определенных обстоятельств. Причины этой ситуации могут быть политическими или иного характера", — сказал один из активистов.Он предположил, что действующие руководство республики оказывает влияние на происходящие события. "Представители власти проводят многочисленные встречи с представителями Бессарабской митрополии", — отметил участник пикета.Тем временем архиепископ Маркелл приехал в аэропорт, чтобы вновь попытаться вылететь в Иерусалим. По словам священнослужителя, ему с трудом удалось добраться до Кишинева, поскольку его останавливала полиция. Накануне молдавские власти фактически не позволили владыке отправиться в Израиль за Благодатным огнем: его подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел на рейс.Усиленные досмотры пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались в аэропорту Кишинева в апреле прошлого года. Под особым контролем —представители оппозиционного блока "Победа", общественники и политики, возвращающиеся из России. По мнению оппозиции, такие меры применяют к тем, кто не согласен с действиями молдавских властей. Так, в конце марта там задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд затем отправил под домашний арест.

https://ria.ru/20250418/markell-2012062086.html

https://ria.ru/20250418/moldavija-2012057290.html

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Пикет в аэропорту Кишинева в поддержку архиепископа Маркелла Активисты проводят пикет в аэропорту Кишинева в поддержку Маркелла, отправляющегося за Благодатным огнем, передает корреспондент РИА Новости. 2025-04-18T18:46 true PT0M06S

Владыка Маркелл в аэропорту Кишинева перед вылетом в Израиль Владыка Маркелл приехал в аэропорт, чтобы вылететь в Израиль, передает корреспондент РИА Новости. Он сообщил, что ему с трудом удалось добраться в Кишинев: останавливала полиция. 2025-04-18T18:46 true PT0M38S

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