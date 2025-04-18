https://ria.ru/20250418/arkhiepiskop-2012096492.html

Архимандрит Вассиан осудил срыв поездки архиепископа Маркелла в Иерусалим

Архимандрит Вассиан осудил срыв поездки архиепископа Маркелла в Иерусалим - РИА Новости, 18.04.2025

Архимандрит Вассиан осудил срыв поездки архиепископа Маркелла в Иерусалим

Власти Молдавии грубо вмешались в духовную жизнь народа, сорвав поездку представляющего митрополию Молдавии архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T15:43:00+03:00

2025-04-18T15:43:00+03:00

2025-04-18T15:49:00+03:00

иерусалим

молдавия

израиль

задержание архиепископа маркелла в молдавии

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 апр - РИА Новости. Власти Молдавии грубо вмешались в духовную жизнь народа, сорвав поездку представляющего митрополию Молдавии архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем, заявил РИА Новости начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме (РДМ) архимандрит Вассиана (Змеева)."Мы сожалеем, что власти Молдовы приняли решение не пустить владыку Маркелла в Святую Землю за Благодатным огнем, грубо вмешиваясь в духовную жизнь своего народа. Православие - это традиционная вера молдавского народа. Многие верующие связывают свои надежды на мирную и спокойную жизнь в своей стране с молитвой у живоносного гроба Господнего и с благословением Святой Земли", - заявил архимандрит Вассиан.Глава РДМ выразил надежду, что в дальнейшем не будет подобных инцидентов, и священнослужители Молдавской Православной Церкви беспрепятственно будут совершать паломничество на Святую Землю.Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем.

https://ria.ru/20250418/slutskiy--2012064465.html

https://ria.ru/20250418/markell-2012062086.html

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иерусалим, молдавия, израиль, задержание архиепископа маркелла в молдавии