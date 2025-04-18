https://ria.ru/20250418/arkhiepiskop-2012070394.html

Кустурица осудил срыв поездки молдавского архиепископа в Израиль

Кустурица осудил срыв поездки молдавского архиепископа в Израиль - РИА Новости, 18.04.2025

Кустурица осудил срыв поездки молдавского архиепископа в Израиль

Срыв поездки властями Молдавии архиепископа Маркелла за Благодатным огнем на Святую землю является частью войны с православием, но она безуспешна, как и внешние РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T14:22:00+03:00

2025-04-18T14:22:00+03:00

2025-04-18T14:41:00+03:00

религия

молдавия

кишинев

израиль

эмир кустурица

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

русская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

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БЕЛГРАД, 18 апр – РИА Новости. Срыв поездки властями Молдавии архиепископа Маркелла за Благодатным огнем на Святую землю является частью войны с православием, но она безуспешна, как и внешние попытки поставить православный мир под контроль, заявил РИА Новости сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица. Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи. "Это уже в некотором смысле отработано. После нападения на Киево-Печерскую Лавру меня больше ничего не удивляет. Это был знак войны против православного мира, против православных русских и всех православных. И сейчас продолжается этот бой, и они думают, что новыми секулярными политическими шагами сначала запугают, а затем уничтожат православную цивилизацию. Но им это не удастся. Думаю, что эта новая церковь, или "церковь мира" (так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) – ред.) как они ее называют – попытка поставить часть православного мира под контроль. Могут устроить гонения на одних, но в другой раз у них не получится", - заявил Кустурица. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку. Православная церковь Молдавии, являясь самоуправляемой частью Русской православной церкви, объединяет 70% населения Молдовы и Приднестровья, включая около 1,3 тысячи приходов. В стране также действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, объединяющая 291 приход и примерно 10-20% православных верующих. Митрополит Владимир неоднократно выражал сожаление по поводу отсутствия диалога между властями и Молдавской православной церковью.-0-

https://ria.ru/20250418/markell-2012056635.html

https://ria.ru/20250418/arkhiepiskop-2012045401.html

молдавия

кишинев

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молдавия, кишинев, израиль, эмир кустурица, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), русская православная церковь, православная церковь украины (пцу), румынская православная церковь, архиепископ бельцкий и фалештский маркелл