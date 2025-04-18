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Кустурица осудил срыв поездки молдавского архиепископа в Израиль - РИА Новости, 18.04.2025
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Религия
 
14:22 18.04.2025 (обновлено: 14:41 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/arkhiepiskop-2012070394.html
Кустурица осудил срыв поездки молдавского архиепископа в Израиль
Кустурица осудил срыв поездки молдавского архиепископа в Израиль - РИА Новости, 18.04.2025
Кустурица осудил срыв поездки молдавского архиепископа в Израиль
Срыв поездки властями Молдавии архиепископа Маркелла за Благодатным огнем на Святую землю является частью войны с православием, но она безуспешна, как и внешние РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T14:22:00+03:00
2025-04-18T14:41:00+03:00
религия
молдавия
кишинев
израиль
эмир кустурица
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
русская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
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БЕЛГРАД, 18 апр – РИА Новости. Срыв поездки властями Молдавии архиепископа Маркелла за Благодатным огнем на Святую землю является частью войны с православием, но она безуспешна, как и внешние попытки поставить православный мир под контроль, заявил РИА Новости сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица. Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи. "Это уже в некотором смысле отработано. После нападения на Киево-Печерскую Лавру меня больше ничего не удивляет. Это был знак войны против православного мира, против православных русских и всех православных. И сейчас продолжается этот бой, и они думают, что новыми секулярными политическими шагами сначала запугают, а затем уничтожат православную цивилизацию. Но им это не удастся. Думаю, что эта новая церковь, или "церковь мира" (так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) – ред.) как они ее называют – попытка поставить часть православного мира под контроль. Могут устроить гонения на одних, но в другой раз у них не получится", - заявил Кустурица. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку. Православная церковь Молдавии, являясь самоуправляемой частью Русской православной церкви, объединяет 70% населения Молдовы и Приднестровья, включая около 1,3 тысячи приходов. В стране также действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, объединяющая 291 приход и примерно 10-20% православных верующих. Митрополит Владимир неоднократно выражал сожаление по поводу отсутствия диалога между властями и Молдавской православной церковью.-0-
https://ria.ru/20250418/markell-2012056635.html
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молдавия, кишинев, израиль, эмир кустурица, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), русская православная церковь, православная церковь украины (пцу), румынская православная церковь, архиепископ бельцкий и фалештский маркелл
Религия, Молдавия, Кишинев, Израиль, Эмир Кустурица, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Русская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Румынская православная церковь, Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл
Кустурица осудил срыв поездки молдавского архиепископа в Израиль

Кустурица назвал срыв поездки архиепископа Маркелла частью войны с православием

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЭмир Кустурица
Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Эмир Кустурица. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 18 апр – РИА Новости. Срыв поездки властями Молдавии архиепископа Маркелла за Благодатным огнем на Святую землю является частью войны с православием, но она безуспешна, как и внешние попытки поставить православный мир под контроль, заявил РИА Новости сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.
Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи.
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Индийский политик прокомментировал задержание архиепископа Маркелла
Вчера, 13:30
"Это уже в некотором смысле отработано. После нападения на Киево-Печерскую Лавру меня больше ничего не удивляет. Это был знак войны против православного мира, против православных русских и всех православных. И сейчас продолжается этот бой, и они думают, что новыми секулярными политическими шагами сначала запугают, а затем уничтожат православную цивилизацию. Но им это не удастся. Думаю, что эта новая церковь, или "церковь мира" (так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) – ред.) как они ее называют – попытка поставить часть православного мира под контроль. Могут устроить гонения на одних, но в другой раз у них не получится", - заявил Кустурица.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку.
Православная церковь Молдавии, являясь самоуправляемой частью Русской православной церкви, объединяет 70% населения Молдовы и Приднестровья, включая около 1,3 тысячи приходов. В стране также действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, объединяющая 291 приход и примерно 10-20% православных верующих. Митрополит Владимир неоднократно выражал сожаление по поводу отсутствия диалога между властями и Молдавской православной церковью.-0-
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
"Произвол". Архиепископ Севастийский осудил срыв поездки представителя МПЦ
Вчера, 12:53
 
РелигияМолдавияКишиневИзраильЭмир КустурицаВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Русская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Румынская православная церковьАрхиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл
 
 
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