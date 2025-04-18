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"Произвол". Архиепископ Севастийский осудил срыв поездки представителя МПЦ - РИА Новости, 18.04.2025
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12:53 18.04.2025 (обновлено: 12:57 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/arkhiepiskop-2012045401.html
"Произвол". Архиепископ Севастийский осудил срыв поездки представителя МПЦ
"Произвол". Архиепископ Севастийский осудил срыв поездки представителя МПЦ - РИА Новости, 18.04.2025
"Произвол". Архиепископ Севастийский осудил срыв поездки представителя МПЦ
Срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Иерусалим за Благодатным огнем в преддверии Пасхи является произволом со стороны властей Молдавии,... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:53:00+03:00
2025-04-18T12:57:00+03:00
молдавия
израиль
иерусалим
иерусалимская православная церковь
русская православная церковь
румынская православная церковь
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ГАЗА, 18 апр - РИА Новости. Срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Иерусалим за Благодатным огнем в преддверии Пасхи является произволом со стороны властей Молдавии, это не может быть оправдано каким-либо образом, заявил РИА Новости иерарх Иерусалимской православной церкви архиепископ Севастийский Феодосий. Ранее СМИ написали, что молдавские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркелу отправится в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему перед вылетом проверку. "Это произвол, который заслуживает осуждения. Мы получили эту болезненную и шокирующую новость, которая свидетельствует о произволе в отношении Православной церкви в Молдавии по непонятным причинам, которые не могут быть оправданы каким-либо образом", - сказал архиепископ Севастийский. Он отметил, что подобное обращение с архиепископом Маркеллом неприемлемо. "Требуем пересмотреть эти меры, чтобы архиепископ смог прилететь в Иерусалим", - добавил иерарх Иерусалимской православной церкви. В этом году в Израиль из Молдавии должны были отправиться две делегации священнослужителей - представители Молдавской, а также Бессарабской митрополий. Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
https://ria.ru/20250418/moldavija-2011975308.html
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молдавия, израиль, иерусалим, иерусалимская православная церковь, русская православная церковь, румынская православная церковь
Молдавия, Израиль, Иерусалим, Иерусалимская православная церковь, Русская православная церковь, Румынская православная церковь
"Произвол". Архиепископ Севастийский осудил срыв поездки представителя МПЦ

Архиепископ Севастийский назвал срыв поездки представителя МПЦ произволом

© Фото : Бельцко-Фалештская ЕпархияЕпископ Бельцкий и Фалештский Маркелл
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : Бельцко-Фалештская Епархия
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл. Архивное фото
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ГАЗА, 18 апр - РИА Новости. Срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Иерусалим за Благодатным огнем в преддверии Пасхи является произволом со стороны властей Молдавии, это не может быть оправдано каким-либо образом, заявил РИА Новости иерарх Иерусалимской православной церкви архиепископ Севастийский Феодосий.
Ранее СМИ написали, что молдавские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркелу отправится в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему перед вылетом проверку.
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Молдавская оппозиция прокомментировала срыв поездки архиепископа в Израиль
09:49
"Это произвол, который заслуживает осуждения. Мы получили эту болезненную и шокирующую новость, которая свидетельствует о произволе в отношении Православной церкви в Молдавии по непонятным причинам, которые не могут быть оправданы каким-либо образом", - сказал архиепископ Севастийский.
Он отметил, что подобное обращение с архиепископом Маркеллом неприемлемо.
"Требуем пересмотреть эти меры, чтобы архиепископ смог прилететь в Иерусалим", - добавил иерарх Иерусалимской православной церкви.
В этом году в Израиль из Молдавии должны были отправиться две делегации священнослужителей - представители Молдавской, а также Бессарабской митрополий.
Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
РПЦ осудила Кишинев за срыв поездки архиепископа Маркелла
09:42
 
МолдавияИзраильИерусалимИерусалимская православная церковьРусская православная церковьРумынская православная церковь
 
 
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