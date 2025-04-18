https://ria.ru/20250418/arkhiepiskop-2012045401.html

"Произвол". Архиепископ Севастийский осудил срыв поездки представителя МПЦ

"Произвол". Архиепископ Севастийский осудил срыв поездки представителя МПЦ - РИА Новости, 18.04.2025

"Произвол". Архиепископ Севастийский осудил срыв поездки представителя МПЦ

Срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Иерусалим за Благодатным огнем в преддверии Пасхи является произволом со стороны властей Молдавии,... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T12:53:00+03:00

2025-04-18T12:53:00+03:00

2025-04-18T12:57:00+03:00

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ГАЗА, 18 апр - РИА Новости. Срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Иерусалим за Благодатным огнем в преддверии Пасхи является произволом со стороны властей Молдавии, это не может быть оправдано каким-либо образом, заявил РИА Новости иерарх Иерусалимской православной церкви архиепископ Севастийский Феодосий. Ранее СМИ написали, что молдавские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркелу отправится в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему перед вылетом проверку. "Это произвол, который заслуживает осуждения. Мы получили эту болезненную и шокирующую новость, которая свидетельствует о произволе в отношении Православной церкви в Молдавии по непонятным причинам, которые не могут быть оправданы каким-либо образом", - сказал архиепископ Севастийский. Он отметил, что подобное обращение с архиепископом Маркеллом неприемлемо. "Требуем пересмотреть эти меры, чтобы архиепископ смог прилететь в Иерусалим", - добавил иерарх Иерусалимской православной церкви. В этом году в Израиль из Молдавии должны были отправиться две делегации священнослужителей - представители Молдавской, а также Бессарабской митрополий. Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.

https://ria.ru/20250418/moldavija-2011975308.html

https://ria.ru/20250418/rpts-2011973947.html

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молдавия, израиль, иерусалим, иерусалимская православная церковь, русская православная церковь, румынская православная церковь