"Произвол". Архиепископ Севастийский осудил срыв поездки представителя МПЦ
Архиепископ Севастийский назвал срыв поездки представителя МПЦ произволом
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл. Архивное фото
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ГАЗА, 18 апр - РИА Новости. Срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Иерусалим за Благодатным огнем в преддверии Пасхи является произволом со стороны властей Молдавии, это не может быть оправдано каким-либо образом, заявил РИА Новости иерарх Иерусалимской православной церкви архиепископ Севастийский Феодосий.
Ранее СМИ написали, что молдавские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркелу отправится в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему перед вылетом проверку.
"Это произвол, который заслуживает осуждения. Мы получили эту болезненную и шокирующую новость, которая свидетельствует о произволе в отношении Православной церкви в Молдавии по непонятным причинам, которые не могут быть оправданы каким-либо образом", - сказал архиепископ Севастийский.
Он отметил, что подобное обращение с архиепископом Маркеллом неприемлемо.
"Требуем пересмотреть эти меры, чтобы архиепископ смог прилететь в Иерусалим", - добавил иерарх Иерусалимской православной церкви.
В этом году в Израиль из Молдавии должны были отправиться две делегации священнослужителей - представители Молдавской, а также Бессарабской митрополий.
Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.