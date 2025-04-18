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Экс-ректору Псковского госуниверситета продлили арест - РИА Новости, 18.04.2025
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15:57 18.04.2025 (обновлено: 16:11 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/arest-2012102528.html
Экс-ректору Псковского госуниверситета продлили арест
Экс-ректору Псковского госуниверситета продлили арест - РИА Новости, 18.04.2025
Экс-ректору Псковского госуниверситета продлили арест
Псковский областной суд не удовлетворил жалобу защиты бывшего ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной, арестованной по делу о... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T15:57:00+03:00
2025-04-18T16:11:00+03:00
происшествия
псковский областной суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Псковский областной суд не удовлетворил жалобу защиты бывшего ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной, арестованной по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на ее заключение под стражу, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона."Суд апелляционной инстанции, заслушав доводы сторон, изучив представленные материалы, с учетом характера и тяжести преступления, данных о личности обвиняемой, согласился с выводами суда первой инстанции, избравшего меру пресечения в виде заключения под стражу, не найдя оснований для ее изменения на иную, более мягкую", - говорится в сообщении пресс-службы.Псковский городской суд 9 апреля отправил под стражу до 7 июня Ильину, обвиняемую по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Жалобу на арест подал адвокат экс-ректора.Как уточняла областная прокуратура, Ильина, будучи ректором ПсковГУ, устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. Кроме того, по версии следствия, Ильина в 2020-2021 годах устроила своего знакомого на должность доцента вуза. На рабочем месте он не появлялся, но с 2021 по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более чем в 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной.ПсковГУ в пятницу сообщил о назначении врио ректора вуза, которым стал Сергей Николаев, с 2019 года занимавший должность директора института образования и социальных наук в составе Псковского государственного университета.
https://ria.ru/20250410/rektor-2010366611.html
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происшествия, псковский областной суд
Происшествия, Псковский областной суд
Экс-ректору Псковского госуниверситета продлили арест

Экс-ректору ПсковГУ Ильиной продлили арест по делу о мошенничестве

© РИА НовостиЭкс-ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина в суде
Экс-ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина в суде - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости
Экс-ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина в суде. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Псковский областной суд не удовлетворил жалобу защиты бывшего ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной, арестованной по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на ее заключение под стражу, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
"Суд апелляционной инстанции, заслушав доводы сторон, изучив представленные материалы, с учетом характера и тяжести преступления, данных о личности обвиняемой, согласился с выводами суда первой инстанции, избравшего меру пресечения в виде заключения под стражу, не найдя оснований для ее изменения на иную, более мягкую", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Псковский городской суд 9 апреля отправил под стражу до 7 июня Ильину, обвиняемую по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Жалобу на арест подал адвокат экс-ректора.
Как уточняла областная прокуратура, Ильина, будучи ректором ПсковГУ, устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. Кроме того, по версии следствия, Ильина в 2020-2021 годах устроила своего знакомого на должность доцента вуза. На рабочем месте он не появлялся, но с 2021 по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более чем в 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной.
ПсковГУ в пятницу сообщил о назначении врио ректора вуза, которым стал Сергей Николаев, с 2019 года занимавший должность директора института образования и социальных наук в составе Псковского государственного университета.
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