https://ria.ru/20250418/arest-2012102528.html

Экс-ректору Псковского госуниверситета продлили арест

Экс-ректору Псковского госуниверситета продлили арест - РИА Новости, 18.04.2025

Экс-ректору Псковского госуниверситета продлили арест

Псковский областной суд не удовлетворил жалобу защиты бывшего ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной, арестованной по делу о... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T15:57:00+03:00

2025-04-18T15:57:00+03:00

2025-04-18T16:11:00+03:00

происшествия

псковский областной суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Псковский областной суд не удовлетворил жалобу защиты бывшего ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной, арестованной по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на ее заключение под стражу, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона."Суд апелляционной инстанции, заслушав доводы сторон, изучив представленные материалы, с учетом характера и тяжести преступления, данных о личности обвиняемой, согласился с выводами суда первой инстанции, избравшего меру пресечения в виде заключения под стражу, не найдя оснований для ее изменения на иную, более мягкую", - говорится в сообщении пресс-службы.Псковский городской суд 9 апреля отправил под стражу до 7 июня Ильину, обвиняемую по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Жалобу на арест подал адвокат экс-ректора.Как уточняла областная прокуратура, Ильина, будучи ректором ПсковГУ, устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. Кроме того, по версии следствия, Ильина в 2020-2021 годах устроила своего знакомого на должность доцента вуза. На рабочем месте он не появлялся, но с 2021 по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более чем в 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной.ПсковГУ в пятницу сообщил о назначении врио ректора вуза, которым стал Сергей Николаев, с 2019 года занимавший должность директора института образования и социальных наук в составе Псковского государственного университета.

https://ria.ru/20250410/rektor-2010366611.html

https://ria.ru/20250411/kampus-2010606571.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, псковский областной суд