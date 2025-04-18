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Отца детей, с которыми расправилась мать в Канске, арестовали - РИА Новости, 18.04.2025
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15:19 18.04.2025 (обновлено: 20:12 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/arest-2012086527.html
Отца детей, с которыми расправилась мать в Канске, арестовали
Отца детей, с которыми расправилась мать в Канске, арестовали - РИА Новости, 18.04.2025
Отца детей, с которыми расправилась мать в Канске, арестовали
Отца троих детей, которых собственная мать зарубила топором в Канске, арестовали на два месяца по обвинению в истязаниях выжившего четвертого ребенка, сообщает... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T15:19:00+03:00
2025-04-18T20:12:00+03:00
происшествия
канск
россия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 18 апр — РИА Новости. Отца троих детей, которых собственная мать зарубила топором в Канске, арестовали на два месяца по обвинению в истязаниях выжившего четвертого ребенка, сообщает региональное управление СК России в Telegram-канале.&quot;Жителю Канска, обвиняемому в истязании своего сына, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В судебном заседании мужчина частично признал вину в совершенном преступлении&quot;, — говорится в публикации.Главу семейства задержали по подозрению в истязании выжившего сына. По версии следствия, отец систематически избивал его с лета 2018 до апреля 2025 года. У ребенка в трехлетнем возрасте был сломан нос, позже он неоднократно приходил в школу с гематомами и ссадинами. Во время убийства сестры и братьев мальчик был в школе и поэтому остался жив.Тела трех детей — четырехлетней девочки и мальчиков возрастом семь месяцев и восемь лет — нашли в частном доме на улице Герцена в Канске. Против 29-летней матери возбудили уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Она состоит на учете у психиатра с диагнозом "параноидальная шизофрения".На допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. На теле дочери также имеются следы от топора. Информированный источник сообщал РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила в сервант.В среду Центральный районный суд Красноярска поместил женщину на два месяца в СИЗО, где ей окажут психиатрическую помощь. На заседании она полностью признала вину. Ей грозит до 20 лет колонии.Также было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц органов системы профилактики, так как семья с октября 2024 года состоит на учете. В пятницу задержали инспектора по делам несовершеннолетних по части 3 статьи 293 УК России. Следствие полагает, что убийство стало возможным из-за недобросовестного отношения сотрудницы к работе с семьей.
https://ria.ru/20250415/kansk-2011277837.html
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происшествия, канск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Канск, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Отца детей, с которыми расправилась мать в Канске, арестовали

Отца зарубленных матерью в Канске детей арестовали по обвинению в истязаниях

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЖитель Канска, задержанный по делу об издевательствах над несовершеннолетним
Житель Канска, задержанный по делу об издевательствах над несовершеннолетним - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Житель Канска, задержанный по делу об издевательствах над несовершеннолетним
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КРАСНОЯРСК, 18 апр — РИА Новости. Отца троих детей, которых собственная мать зарубила топором в Канске, арестовали на два месяца по обвинению в истязаниях выжившего четвертого ребенка, сообщает региональное управление СК России в Telegram-канале.
«

"Жителю Канска, обвиняемому в истязании своего сына, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В судебном заседании мужчина частично признал вину в совершенном преступлении", — говорится в публикации.

Главу семейства задержали по подозрению в истязании выжившего сына. По версии следствия, отец систематически избивал его с лета 2018 до апреля 2025 года. У ребенка в трехлетнем возрасте был сломан нос, позже он неоднократно приходил в школу с гематомами и ссадинами. Во время убийства сестры и братьев мальчик был в школе и поэтому остался жив.
Тела трех детей — четырехлетней девочки и мальчиков возрастом семь месяцев и восемь лет — нашли в частном доме на улице Герцена в Канске. Против 29-летней матери возбудили уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Она состоит на учете у психиатра с диагнозом "параноидальная шизофрения".
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На допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. На теле дочери также имеются следы от топора. Информированный источник сообщал РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила в сервант.
В среду Центральный районный суд Красноярска поместил женщину на два месяца в СИЗО, где ей окажут психиатрическую помощь. На заседании она полностью признала вину. Ей грозит до 20 лет колонии.
Также было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц органов системы профилактики, так как семья с октября 2024 года состоит на учете. В пятницу задержали инспектора по делам несовершеннолетних по части 3 статьи 293 УК России. Следствие полагает, что убийство стало возможным из-за недобросовестного отношения сотрудницы к работе с семьей.
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ПроисшествияКанскРоссияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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