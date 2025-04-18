https://ria.ru/20250418/andreeva-2012088170.html

В чем секрет молодости Екатерины Андреевой? "Это под силу любой"

В чем секрет молодости Екатерины Андреевой? "Это под силу любой" - РИА Новости, 18.04.2025

В чем секрет молодости Екатерины Андреевой? "Это под силу любой"

Екатерина Андреева — одна из самых элегантных и привлекательных телеведущих России. Ее лицо знакомо миллионам зрителей программы "Время" на Первом канале. Она... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T19:00:00+03:00

2025-04-18T19:00:00+03:00

2025-04-18T19:00:00+03:00

шоубиз

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Екатерина Андреева — одна из самых элегантных и привлекательных телеведущих России. Ее лицо знакомо миллионам зрителей программы "Время" на Первом канале. Она восхищает своим внешним видом много лет. В чем секрет ее неувядающей красоты?Спорт каждый деньЕкатерина занимается спортом каждый день. Три раза в неделю Андреева посещает фитнес и йогу, дважды в неделю специальную китайскую оздоровительную гимнастику тай чи и пилатес. Кроме того, она регулярно ходит в бассейн.Никаких углеводовПомимо ежедневных физических нагрузок Екатерина Андреева соблюдает принципы хронопитания. Завтракает она с 6 до 8 утра. Сладкое под запретом, утром никаких углеводов. Можно только жиры и белки. Екатерина предпочитает завтракать блинами без глютена с красной икрой. Также в ее утреннем рационе есть сельдь, печень трески, индейка, сливочное масло. Иногда ведущая может сделать кашу без глютена и сырники без сахара, но не чаще двух раз в неделю.Обедает Екатерина с 12 до 14 часов. Основной состав ее обеда — белок. Например, мясо, птица, рыба с тушеными или паровыми овощами. Андреева любит овощной суп. Для веганов ведущая рекомендует бобы, тофу, фасоль. Сама Екатерина мясо не ест, но иногда может себе позволить индейку.Дальше у нее по расписанию полдник с 16 до 17 часов. В это время можно есть сладкое, в том числе фрукты, йогурт, черный шоколад без вреда для организма. Ужин у Екатерины с 19 до 20. Белок с тушеными или обжаренными овощами. От ужина чаще всего Екатерина Андреева отказывается.Более того, Екатерина рекомендует к прочтению книгу "Мозг и еда" Дэвида Перлмуттера. Эта рекомендация актуальна для тех, кто хочет наладить питание.Ложиться спать не позже 22 часовЕкатерина считает, что ложиться спать нужно не позже 22:00. Спать надо не менее 8 часов. При этом в комнате для сна должно быть прохладно и абсолютно темно. Такая строгость правил при засыпании объясняется тем, что мелатонин, гормон, отвечающий за выработку молодости и красоты, вырабатывается только в темноте с 00 до 2 часов ночи.Вставать нужно поэтапно. После пробуждения Екатерина рекомендует проводить небольшую гимнастику в течении 5-10 минут для плавного пробуждения. Резкий подъем после пробуждения вреден, так как может вызвать стресс для организма.Никаких филлеров и ботоксовКосметологию, пластическую хирургию Екатерина Андреева не отрицает, но сама не использует. Также телеведущая против загара, который вызывает рак кожи и преждевременное старение.Екатерина - сторонница правильного ухода за кожей. Она посещает сауну дважды в неделю, использует специальные массажные приспособления для лица. Делает маски из вытяжек экологически чистых растений.Екатерина регулярно посещает салон красоты для поддерживающих процедур. Ей делают кислородную терапию и энергетический массаж лица серебряными элеронами. Также она практикует иглоукалывание, которое способствует разглаживанию морщин.Главное, что внутри, а не снаружиРазумеется, Екатерина не пьет и не курит. Вредные привычки портят не только внешний вид, но и эмоциональное состояние. По мнению Андреевой, именно внутреннее состояние человека влияет на его внешний облик. Сама телеведущая находится в гармонии с собой, от того так прекрасно выглядит."Никакого постоянного рассматривания себя в зеркале, это очень важно. Потому что, когда ваш глаз зафиксировал какие-то изменения — морщинки, люди начинают на этом зацикливаться. Они цепляются за эти морщины и начинают провоцировать их на развитие. Суворов Александр Васильевич — у него дома не было зеркал, но когда он приезжал куда-то, где были зеркала, он всегда их завешивал, никогда на себя не смотрел. Считал, что зеркало отбирает силу. Я смотрю в зеркало ровно столько, чтобы быстро себя накрасить — 5 минут", — поделилась Андреева.Кроме того, она уверена, что начинать и заканчивать свой день нужно с улыбки.Екатерина Андреева — это олицетворение молодости, красоты дисциплины, скромности и вкуса. В отличие от многих, она не гонится за славой, но остается королевой эфира и просто элегантной женщиной.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60