https://ria.ru/20250418/anapa-2012122394.html
Для купания летом будут доступны 17 километров побережья Анапы
Для купания летом будут доступны 17 километров побережья Анапы - РИА Новости, 18.04.2025
Для купания летом будут доступны 17 километров побережья Анапы
Для купания в новом летнем сезоне будут доступны 17 километров побережья Анапы и более 130 километров Таманского залива, сообщили в администрации Краснодарского РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:49:00+03:00
2025-04-18T16:49:00+03:00
2025-04-18T16:49:00+03:00
анапа
краснодарский край
темрюкский район
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОДАР, 18 апр - РИА Новости. Для купания в новом летнем сезоне будут доступны 17 километров побережья Анапы и более 130 километров Таманского залива, сообщили в администрации Краснодарского края. "Порядка 17 километров береговой линии в Анапе будет доступно для отдыха и купания. А также – более 130 километров берега в Таманском заливе и все побережье Азовского моря в Темрюкском районе. Летний сезон здесь пройдет в полном объеме", - говорится в сообщении. В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района на сегодняшний день не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для купального сезона. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС. На пляжах Анапы ежедневно мониторят ситуацию. Новые выбросы нефтепродуктов убирают в первую очередь, затем занимаются деликатной очисткой береговой линии.
https://ria.ru/20250418/anapa-2012050825.html
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анапа, краснодарский край, темрюкский район, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Анапа, Краснодарский край, Темрюкский район, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Для купания летом будут доступны 17 километров побережья Анапы
Для купания в новом летнем сезоне будут доступны 17 километров побережья Анапы