https://ria.ru/20250418/anapa-2012080708.html

Власти Кубани заявили о готовности лагерей в Анапе к приему детей

Власти Кубани заявили о готовности лагерей в Анапе к приему детей - РИА Новости, 18.04.2025

Власти Кубани заявили о готовности лагерей в Анапе к приему детей

Все детские лагеря Анапы готовы для размещения и отдыха ребят, в них будет безопасно, сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T15:03:00+03:00

2025-04-18T15:03:00+03:00

2025-04-18T15:25:00+03:00

туризм

анапа

краснодарский край

темрюкский район

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

новости - туризм

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Все детские лагеря Анапы готовы для размещения и отдыха ребят, в них будет безопасно, сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель. "Про детский отдых. Анапа - это всероссийская детская здравница. На территории Анапы расположены 25 лагерей… все они будут работать, принимать детей. Главное то… что отдых там совершенно безопасен", - сказал Руппель на брифинге по подготовке к туристическому сезону. В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района на сегодняшний день не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для купального сезона. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС. На пляжах Анапы ежедневно мониторят ситуацию. Новые выбросы нефтепродуктов убирают в первую очередь, затем занимаются деликатной очисткой береговой линии.

https://ria.ru/20250418/krym-2012067033.html

анапа

краснодарский край

темрюкский район

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Ольга Фомченкова

анапа, краснодарский край, темрюкский район, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм