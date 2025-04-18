https://ria.ru/20250418/anapa-2012057025.html

Туротрасль Анапы готовит альтернативный сценарий отдыха для туристов

Туротрасль Анапы готовит альтернативный сценарий отдыха для туристов - РИА Новости, 18.04.2025

Туротрасль Анапы готовит альтернативный сценарий отдыха для туристов

Туристическая отрасль Анапы и Темрюкского района готовит альтернативный сценарий отдыха для туристов после ЧП с танкерами в Черном море, но надежда на... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T13:33:00+03:00

2025-04-18T13:33:00+03:00

2025-04-18T13:33:00+03:00

туризм

темрюкский район

анапа

черное море

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

корпорация мсп

общество

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Туристическая отрасль Анапы и Темрюкского района готовит альтернативный сценарий отдыха для туристов после ЧП с танкерами в Черном море, но надежда на нормальный туристический сезон сохраняется, сказал в ходе брифинга замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. Ранее в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что зона Крыма и Севастополя свободна от загрязнения и пригодна для организации летнего курортного сезона. Она при этом отметила, что 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюка на сегодняшний день не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для купального сезона. "С учетом решения Роспотребнадзора в отношении пляжей туристическая отрасль уже проработала и готовит альтернативный сценарий отдыха туристов. Речь идет о таких направлениях, как активный туризм, культурно-познавательные экскурсионные программы, сельский, гастрономический, событийный туризм", - сказал Вахруков. Он отметил, что в целом и в Анапе, и в Темрюкском районе для формирования привлекательных туристических продуктов есть все. "Более половины средств размещения имеют спа-комплексы, бассейны, санаторно-курортную базу, а значит, они смогут продолжать работу в условиях, когда пляжи недоступны. Многие из этих отелей уже работают в популярных форматах все включено, имеют на своей территории развитую инфраструктуру, в том числе для семейного отдыха", - пояснил замминистра. "С точки зрения туризма, туристической отрасли, отдыха наших граждан, мы сегодня наблюдаем определенное снижение спроса на лето по Анапе, Темрюкскому району. Конечно, в этих условиях важно обеспечить комфортные и безопасные условия для туристов, несмотря на озвученные ограничения по пляжному отдыху. С другой стороны, необходимо поддержать бизнес, сохранить трудовые коллективы, не допустить деградации туристической инфраструктуры", - добавил Вахруков. Он уточнил, что уже сформированы и начали работать меры государственной поддержки для бизнеса. "Правительство уже приняло решение об отсрочке уплаты страховых взносов, налога на имущество организаций и земельного налога с февраля-октября текущего года на конец года. Поддержка распространяется не только на отели и гостиницы, но и на санатории, аквапарки, дельфинарии, зоопарки, базы отдыха, туристические агентства, туроператоров и, конечно, на организации отдыха детей и их оздоровления. Всего это более 1200 организаций и индивидуальных предпринимателей. Освободившиеся средства организации смогут направить на решение текущих задач", - пояснил замминистра. Вахруков добавил, что также совместно с "Корпорацией МСП" была запущена линия поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, где можно получить консультацию по финансовым мерам поддержки. Он уточнил, что уже есть обращения, уже есть принятые меры поддержки. "Работа по ликвидации продолжается. Будем следить за сообщениями Роспотребнадзора, своевременно ориентировать и туристов, и бизнес на работу в тех условиях, которые будут на наш, как мы надеемся, нормальный сезон и в Анапе, и в Темрюкском районе, и во всех остальных курортах состоится", - заключил замминистра.

https://ria.ru/20250418/anapa-2012050825.html

https://ria.ru/20250416/anapa-2011610907.html

темрюкский район

анапа

черное море

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темрюкский район, анапа, черное море, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), корпорация мсп, общество