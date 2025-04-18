https://ria.ru/20250418/anapa-2012050825.html
Глава Роспотребнадзора обозначила пляжи, которые непригодны для купания
Глава Роспотребнадзора обозначила пляжи, которые непригодны для купания - РИА Новости, 18.04.2025
Глава Роспотребнадзора обозначила пляжи, которые непригодны для купания
Прибрежную зону Анапы и пляжи в Темрюкском районе не будут использоваться для летней кампании, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T13:08:00+03:00
2025-04-18T13:08:00+03:00
2025-04-18T13:29:00+03:00
темрюк
анапа
анна попова
темрюкский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Прибрежную зону Анапы и пляжи в Темрюкском районе не будут использоваться для летней кампании, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова."И зона в Анапском районе, и зона Темрюка …на сегодняшний день не могут быть использованы для летней кампании оздоровительной", — сказала она во время брифинга по туристическому сезону.Глава ведомства уточнила, что в этих местах качество воды для питья, воды в водоисточнике, продуктов и атмосферного воздуха соответствуют требованиям."141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюка на сегодняшний день не соответствуют по своим показателям, по уровням загрязнения, санитарно-гигиеническим нормам", — рассказала она.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма затонули танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море вылилось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В январе из трещины в корме одного танкера случился выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта была демонтирована корма "Волгонефти-239" у мыса Панагия. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20250418/krym-2012038261.html
https://ria.ru/20250416/sevastopol-2011589501.html
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темрюк, анапа, анна попова, темрюкский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Темрюк, Анапа, Анна Попова, Темрюкский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Глава Роспотребнадзора обозначила пляжи, которые непригодны для купания
Попова: пляжи Темрюка и Анапы не могут использоваться для купального сезона