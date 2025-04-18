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В Запорожской области высадили "Аллею героев" - РИА Новости, 18.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:15 18.04.2025 (обновлено: 19:39 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/alleja-2012173051.html
В Запорожской области высадили "Аллею героев"
В Запорожской области высадили "Аллею героев" - РИА Новости, 18.04.2025
В Запорожской области высадили "Аллею героев"
"Аллею героев" в память о воинах, павших в боях Великой Отечественной войны, СВО и героях Новороссии высадили в Запорожской области, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T19:15:00+03:00
2025-04-18T19:39:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
запорожская область
россия
донецкая народная республика
юлия чичерина
александр захарченко
михаил толстых (гиви)
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012179085_0:1:1274:718_1920x0_80_0_0_f7580c2ae9789d7be1b2e34b63d479f5.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. "Аллею героев" в память о воинах, павших в боях Великой Отечественной войны, СВО и героях Новороссии высадили в Запорожской области, передаёт корреспондент РИА Новости. Автором идеи выступила Заслуженная артистка России Юлия Чичерина. На "Аллее героев" высадили деревья в честь первого главы ДНР Александра Захарченко и командиров донецкого ополчения Арсена Павлова, Михаила Толстых, Владимира Жоги и других. Также были посажены деревья в память о воинах, погибших в ходе выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции. "Деревья живут дольше, чем люди. Некоторые деревья, которые мы сегодня посадили – гинко билобы, они могут прожить миллион лет. Каждое дерево мы посвятили отдельному герою. Я надеюсь, они приживутся и будут жить миллион лет", - сказала журналистам Чичерина. Вице-губернатор Запорожской области Антон Тицкий отметил важность данного события для молодого поколения. "Это место священно для Запорожской области... в преддверии победы мы вспоминаем героев Великой отечественной войны, в первую очередь которые дали возможность нашему миру жить в самом широком смысле этого слова. Деревья будут досаживаться. У каждого есть возможность высадили здесь дерево и посвятить его кому-то. Есть ряд подразделений, которые обратились к нам", - сказал журналистам Тицкий.
https://ria.ru/20250418/peterburg-2012150360.html
https://ria.ru/20250325/pamyatnik-2007090227.html
запорожская область
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запорожская область, россия, донецкая народная республика, юлия чичерина, александр захарченко, михаил толстых (гиви), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Запорожская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Юлия Чичерина, Александр Захарченко, Михаил Толстых (Гиви), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Запорожской области высадили "Аллею героев"

"Аллея героев" в честь 80-летия победы высажена в Запорожской области

© РИА Новости "Аллею героев" в память о воинах, павших в боях Великой Отечественной войны, СВО и героях Новороссии высадили в Запорожской области
 Аллею героев в память о воинах, павших в боях Великой Отечественной войны, СВО и героях Новороссии высадили в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости
"Аллею героев" в память о воинах, павших в боях Великой Отечественной войны, СВО и героях Новороссии высадили в Запорожской области
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. "Аллею героев" в память о воинах, павших в боях Великой Отечественной войны, СВО и героях Новороссии высадили в Запорожской области, передаёт корреспондент РИА Новости.
Автором идеи выступила Заслуженная артистка России Юлия Чичерина.
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Фестиваль песчаных скульптур в Петербурге посвятят 80-летию Победы
Вчера, 17:57
На "Аллее героев" высадили деревья в честь первого главы ДНР Александра Захарченко и командиров донецкого ополчения Арсена Павлова, Михаила Толстых, Владимира Жоги и других.
Также были посажены деревья в память о воинах, погибших в ходе выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции.
"Деревья живут дольше, чем люди. Некоторые деревья, которые мы сегодня посадили – гинко билобы, они могут прожить миллион лет. Каждое дерево мы посвятили отдельному герою. Я надеюсь, они приживутся и будут жить миллион лет", - сказала журналистам Чичерина.
Вице-губернатор Запорожской области Антон Тицкий отметил важность данного события для молодого поколения.
"Это место священно для Запорожской области... в преддверии победы мы вспоминаем героев Великой отечественной войны, в первую очередь которые дали возможность нашему миру жить в самом широком смысле этого слова. Деревья будут досаживаться. У каждого есть возможность высадили здесь дерево и посвятить его кому-то. Есть ряд подразделений, которые обратились к нам", - сказал журналистам Тицкий.
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25 марта, 05:56
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЗапорожская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаЮлия ЧичеринаАлександр ЗахарченкоМихаил Толстых (Гиви)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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