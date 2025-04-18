https://ria.ru/20250418/alleja-2012173051.html

В Запорожской области высадили "Аллею героев"

В Запорожской области высадили "Аллею героев" - РИА Новости, 18.04.2025

В Запорожской области высадили "Аллею героев"

"Аллею героев" в память о воинах, павших в боях Великой Отечественной войны, СВО и героях Новороссии высадили в Запорожской области, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T19:15:00+03:00

2025-04-18T19:15:00+03:00

2025-04-18T19:39:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

запорожская область

россия

донецкая народная республика

юлия чичерина

александр захарченко

михаил толстых (гиви)

80-летие победы в великой отечественной войне

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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. "Аллею героев" в память о воинах, павших в боях Великой Отечественной войны, СВО и героях Новороссии высадили в Запорожской области, передаёт корреспондент РИА Новости. Автором идеи выступила Заслуженная артистка России Юлия Чичерина. На "Аллее героев" высадили деревья в честь первого главы ДНР Александра Захарченко и командиров донецкого ополчения Арсена Павлова, Михаила Толстых, Владимира Жоги и других. Также были посажены деревья в память о воинах, погибших в ходе выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции. "Деревья живут дольше, чем люди. Некоторые деревья, которые мы сегодня посадили – гинко билобы, они могут прожить миллион лет. Каждое дерево мы посвятили отдельному герою. Я надеюсь, они приживутся и будут жить миллион лет", - сказала журналистам Чичерина. Вице-губернатор Запорожской области Антон Тицкий отметил важность данного события для молодого поколения. "Это место священно для Запорожской области... в преддверии победы мы вспоминаем героев Великой отечественной войны, в первую очередь которые дали возможность нашему миру жить в самом широком смысле этого слова. Деревья будут досаживаться. У каждого есть возможность высадили здесь дерево и посвятить его кому-то. Есть ряд подразделений, которые обратились к нам", - сказал журналистам Тицкий.

https://ria.ru/20250418/peterburg-2012150360.html

https://ria.ru/20250325/pamyatnik-2007090227.html

запорожская область

россия

донецкая народная республика

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запорожская область, россия, донецкая народная республика, юлия чичерина, александр захарченко, михаил толстых (гиви), 80-летие победы в великой отечественной войне