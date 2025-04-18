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Агента СБУ, готовившего теракт в Новороссийске, арестовали
Агента СБУ, готовившего теракт в Новороссийске, арестовали - РИА Новости, 18.04.2025
Агента СБУ, готовившего теракт в Новороссийске, арестовали
Гражданин Белоруссии, готовивший теракт в Новороссийске по заданию СБУ, арестован до конца мая, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:44:00+03:00
2025-04-18T10:44:00+03:00
2025-04-18T11:03:00+03:00
белоруссия
новороссийск
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происшествия
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КРАСНОДАР, 18 апр - РИА Новости. Гражданин Белоруссии, готовивший теракт в Новороссийске по заданию СБУ, арестован до конца мая, сообщили РИА Новости в силовых структурах.Ранее ФСБ сообщила, что задержанный агент украинских спецслужб в декабре 2024 года был завербован через интернет для получения данных о Черноморском флоте и российских военных. По указанию куратора он извлек из тайника самодельное взрывное устройство весом 2,5 килограмма для подрыва здания в Новороссийске. На видео ФСБ он заявил, что является гражданином Белоруссии, а теракт, по задумке СБУ, внес бы вклад в срыв переговоров между Россией, США и Украиной."Он арестован до 28 мая 2025 года", - сказал собеседник агентства.
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Задержание гражданина Белоруссии, завербованного СБУ
Задержанный на Кубани и завербованный СБУ иностранец, который хотел подорвать административное здание в Новороссийске, оказался гражданином Белоруссии, следует из видео ФСБ.
2025-04-18T10:44
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белоруссия, новороссийск, служба безопасности украины, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Белоруссия, Новороссийск, Служба безопасности Украины, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
Агента СБУ, готовившего теракт в Новороссийске, арестовали
Готовивший теракт в Новороссийске агент СБУ из Белоруссии арестован до конца мая