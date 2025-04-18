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Агента СБУ, готовившего теракт в Новороссийске, арестовали - РИА Новости, 18.04.2025
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10:44 18.04.2025 (обновлено: 11:03 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/agent-2011990940.html
Агента СБУ, готовившего теракт в Новороссийске, арестовали
Агента СБУ, готовившего теракт в Новороссийске, арестовали - РИА Новости, 18.04.2025
Агента СБУ, готовившего теракт в Новороссийске, арестовали
Гражданин Белоруссии, готовивший теракт в Новороссийске по заданию СБУ, арестован до конца мая, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:44:00+03:00
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белоруссия
новороссийск
служба безопасности украины
происшествия
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россия
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КРАСНОДАР, 18 апр - РИА Новости. Гражданин Белоруссии, готовивший теракт в Новороссийске по заданию СБУ, арестован до конца мая, сообщили РИА Новости в силовых структурах.Ранее ФСБ сообщила, что задержанный агент украинских спецслужб в декабре 2024 года был завербован через интернет для получения данных о Черноморском флоте и российских военных. По указанию куратора он извлек из тайника самодельное взрывное устройство весом 2,5 килограмма для подрыва здания в Новороссийске. На видео ФСБ он заявил, что является гражданином Белоруссии, а теракт, по задумке СБУ, внес бы вклад в срыв переговоров между Россией, США и Украиной."Он арестован до 28 мая 2025 года", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250330/terakty-1993585925.html
белоруссия
новороссийск
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Задержание гражданина Белоруссии, завербованного СБУ
Задержанный на Кубани и завербованный СБУ иностранец, который хотел подорвать административное здание в Новороссийске, оказался гражданином Белоруссии, следует из видео ФСБ.
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белоруссия, новороссийск, служба безопасности украины, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Белоруссия, Новороссийск, Служба безопасности Украины, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
Агента СБУ, готовившего теракт в Новороссийске, арестовали

Готовивший теракт в Новороссийске агент СБУ из Белоруссии арестован до конца мая

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КРАСНОДАР, 18 апр - РИА Новости. Гражданин Белоруссии, готовивший теракт в Новороссийске по заданию СБУ, арестован до конца мая, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Ранее ФСБ сообщила, что задержанный агент украинских спецслужб в декабре 2024 года был завербован через интернет для получения данных о Черноморском флоте и российских военных. По указанию куратора он извлек из тайника самодельное взрывное устройство весом 2,5 килограмма для подрыва здания в Новороссийске. На видео ФСБ он заявил, что является гражданином Белоруссии, а теракт, по задумке СБУ, внес бы вклад в срыв переговоров между Россией, США и Украиной.
"Он арестован до 28 мая 2025 года", - сказал собеседник агентства.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2024-2025 годах
30 марта, 14:20
 
БелоруссияНовороссийскСлужба безопасности УкраиныПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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