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Агента СБУ, готовившего теракт в Новороссийске, арестовали

Агента СБУ, готовившего теракт в Новороссийске, арестовали - РИА Новости, 18.04.2025

Агента СБУ, готовившего теракт в Новороссийске, арестовали

Гражданин Белоруссии, готовивший теракт в Новороссийске по заданию СБУ, арестован до конца мая, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T10:44:00+03:00

2025-04-18T10:44:00+03:00

2025-04-18T11:03:00+03:00

белоруссия

новороссийск

служба безопасности украины

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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КРАСНОДАР, 18 апр - РИА Новости. Гражданин Белоруссии, готовивший теракт в Новороссийске по заданию СБУ, арестован до конца мая, сообщили РИА Новости в силовых структурах.Ранее ФСБ сообщила, что задержанный агент украинских спецслужб в декабре 2024 года был завербован через интернет для получения данных о Черноморском флоте и российских военных. По указанию куратора он извлек из тайника самодельное взрывное устройство весом 2,5 килограмма для подрыва здания в Новороссийске. На видео ФСБ он заявил, что является гражданином Белоруссии, а теракт, по задумке СБУ, внес бы вклад в срыв переговоров между Россией, США и Украиной."Он арестован до 28 мая 2025 года", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250330/terakty-1993585925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание гражданина Белоруссии, завербованного СБУ Задержанный на Кубани и завербованный СБУ иностранец, который хотел подорвать административное здание в Новороссийске, оказался гражданином Белоруссии, следует из видео ФСБ. 2025-04-18T10:44 true PT1M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белоруссия, новороссийск, служба безопасности украины, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия