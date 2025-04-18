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Задержанный агент СБУ планировал устроить взрыв в здании с военными
Задержанный агент СБУ планировал устроить взрыв в здании с военными - РИА Новости, 18.04.2025
Задержанный агент СБУ планировал устроить взрыв в здании с военными
Задержанный в Краснодарском крае гражданин Белоруссии рассказал на видео от ФСБ РФ, что по указу спецслужб Украины должен был произвести взрыв в здании с... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:25:00+03:00
2025-04-18T10:25:00+03:00
2025-04-18T10:25:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Задержанный в Краснодарском крае гражданин Белоруссии рассказал на видео от ФСБ РФ, что по указу спецслужб Украины должен был произвести взрыв в здании с военными ВС РФ в апреле. Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что завербованный спецслужбами Украины иностранец, готовивший теракт в интересах СБУ, задержан в Краснодарском крае. Задержанный рассказал, что является гражданином Белоруссии. "Данное взрывчатое устройство я закопал по своим координатам. Далее по указу моего куратора СБУ я должен был в начале апреле собрать все компоненты и произвести взрыв здания по сбору военнослужащих Российской Федерации. Это примерно должно было быть в апреле, все компоненты есть", - сказал задержанный на видео. Он добавил, что имел при себе на бумаге пошаговую инструкцию для сбора самодельного взрывного устройства.
https://ria.ru/20250410/prigovor-2010506074.html
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Задержание гражданина Белоруссии, завербованного СБУ
Задержанный на Кубани и завербованный СБУ иностранец, который хотел подорвать административное здание в Новороссийске, оказался гражданином Белоруссии, следует из видео ФСБ.
2025-04-18T10:25
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служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, краснодарский край, белоруссия, общество
Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Краснодарский край, Белоруссия, Общество
Задержанный агент СБУ планировал устроить взрыв в здании с военными
Задержанный агент СБУ заявил, что должен был устроить взрыв в здании с военными