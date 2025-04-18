https://ria.ru/20250418/agent-2011984209.html

Задержанный агент СБУ планировал устроить взрыв в здании с военными

Задержанный агент СБУ планировал устроить взрыв в здании с военными - РИА Новости, 18.04.2025

Задержанный агент СБУ планировал устроить взрыв в здании с военными

Задержанный в Краснодарском крае гражданин Белоруссии рассказал на видео от ФСБ РФ, что по указу спецслужб Украины должен был произвести взрыв в здании с... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T10:25:00+03:00

2025-04-18T10:25:00+03:00

2025-04-18T10:25:00+03:00

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

краснодарский край

белоруссия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2011982836_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6730b78d5f349e736a63ec26b42c0774.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Задержанный в Краснодарском крае гражданин Белоруссии рассказал на видео от ФСБ РФ, что по указу спецслужб Украины должен был произвести взрыв в здании с военными ВС РФ в апреле. Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что завербованный спецслужбами Украины иностранец, готовивший теракт в интересах СБУ, задержан в Краснодарском крае. Задержанный рассказал, что является гражданином Белоруссии. "Данное взрывчатое устройство я закопал по своим координатам. Далее по указу моего куратора СБУ я должен был в начале апреле собрать все компоненты и произвести взрыв здания по сбору военнослужащих Российской Федерации. Это примерно должно было быть в апреле, все компоненты есть", - сказал задержанный на видео. Он добавил, что имел при себе на бумаге пошаговую инструкцию для сбора самодельного взрывного устройства.

https://ria.ru/20250410/prigovor-2010506074.html

https://ria.ru/20250414/terakt-2011078692.html

россия

краснодарский край

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание гражданина Белоруссии, завербованного СБУ Задержанный на Кубани и завербованный СБУ иностранец, который хотел подорвать административное здание в Новороссийске, оказался гражданином Белоруссии, следует из видео ФСБ. 2025-04-18T10:25 true PT1M54S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, краснодарский край, белоруссия, общество