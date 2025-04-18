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Агент СБУ, задержанный на Кубани, рассказал о подготовке диверсии
Агент СБУ, задержанный на Кубани, рассказал о подготовке диверсии - РИА Новости, 18.04.2025
Агент СБУ, задержанный на Кубани, рассказал о подготовке диверсии
Задержанный на Кубани иностранец на видео ФСБ признался, что собирался устроить диверсию, которая внесла бы свой вклад в срыв переговоров между Россией, США и... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:16:00+03:00
2025-04-18T10:16:00+03:00
2025-04-18T10:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Задержанный на Кубани иностранец на видео ФСБ признался, что собирался устроить диверсию, которая внесла бы свой вклад в срыв переговоров между Россией, США и Украиной. Ранее ФСБ России сообщила о задержании в Краснодарском крае иностранца, завербованного украинскими спецслужбами и готовившего теракт в интересах СБУ. Гражданин 2000 года рождения был также причастен к сбору разведывательной информации. "Со слов моего куратора из СБУ, данная акция являлась звеном в планах украинских спецслужб для дальнейшей эскалации конфликта и срыва переговоров между Россией, США и Украиной", - сказал он. Также на видео задержанный уверяет, что действовал исключительно в корыстных целях в надежде заработать лёгкие и быстрые деньги.
https://ria.ru/20250330/terakty-1993585925.html
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Задержание гражданина Белоруссии, завербованного СБУ
Задержанный на Кубани и завербованный СБУ иностранец, который хотел подорвать административное здание в Новороссийске, оказался гражданином Белоруссии, следует из видео ФСБ.
2025-04-18T10:16
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РИА Новости
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россия, сша, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, краснодарский край, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Краснодарский край, Происшествия
Агент СБУ, задержанный на Кубани, рассказал о подготовке диверсии
Задержанный агент СБУ собирался диверсией сорвать переговоры РФ, США и Украины