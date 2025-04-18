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Агент СБУ, задержанный на Кубани, рассказал о подготовке диверсии

Агент СБУ, задержанный на Кубани, рассказал о подготовке диверсии - РИА Новости, 18.04.2025

Агент СБУ, задержанный на Кубани, рассказал о подготовке диверсии

Задержанный на Кубани иностранец на видео ФСБ признался, что собирался устроить диверсию, которая внесла бы свой вклад в срыв переговоров между Россией, США и... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T10:16:00+03:00

2025-04-18T10:16:00+03:00

2025-04-18T10:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Задержанный на Кубани иностранец на видео ФСБ признался, что собирался устроить диверсию, которая внесла бы свой вклад в срыв переговоров между Россией, США и Украиной. Ранее ФСБ России сообщила о задержании в Краснодарском крае иностранца, завербованного украинскими спецслужбами и готовившего теракт в интересах СБУ. Гражданин 2000 года рождения был также причастен к сбору разведывательной информации. "Со слов моего куратора из СБУ, данная акция являлась звеном в планах украинских спецслужб для дальнейшей эскалации конфликта и срыва переговоров между Россией, США и Украиной", - сказал он. Также на видео задержанный уверяет, что действовал исключительно в корыстных целях в надежде заработать лёгкие и быстрые деньги.

https://ria.ru/20250330/terakty-1993585925.html

россия

сша

украина

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание гражданина Белоруссии, завербованного СБУ Задержанный на Кубани и завербованный СБУ иностранец, который хотел подорвать административное здание в Новороссийске, оказался гражданином Белоруссии, следует из видео ФСБ. 2025-04-18T10:16 true PT1M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, краснодарский край, происшествия