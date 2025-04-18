Рейтинг@Mail.ru
Агент СБУ, задержанный на Кубани, рассказал о подготовке диверсии - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:16 18.04.2025 (обновлено: 10:23 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/agent-2011982283.html
Агент СБУ, задержанный на Кубани, рассказал о подготовке диверсии
Агент СБУ, задержанный на Кубани, рассказал о подготовке диверсии - РИА Новости, 18.04.2025
Агент СБУ, задержанный на Кубани, рассказал о подготовке диверсии
Задержанный на Кубани иностранец на видео ФСБ признался, что собирался устроить диверсию, которая внесла бы свой вклад в срыв переговоров между Россией, США и... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:16:00+03:00
2025-04-18T10:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
краснодарский край
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2011982836_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6730b78d5f349e736a63ec26b42c0774.jpg
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Задержанный на Кубани иностранец на видео ФСБ признался, что собирался устроить диверсию, которая внесла бы свой вклад в срыв переговоров между Россией, США и Украиной. Ранее ФСБ России сообщила о задержании в Краснодарском крае иностранца, завербованного украинскими спецслужбами и готовившего теракт в интересах СБУ. Гражданин 2000 года рождения был также причастен к сбору разведывательной информации. "Со слов моего куратора из СБУ, данная акция являлась звеном в планах украинских спецслужб для дальнейшей эскалации конфликта и срыва переговоров между Россией, США и Украиной", - сказал он. Также на видео задержанный уверяет, что действовал исключительно в корыстных целях в надежде заработать лёгкие и быстрые деньги.
https://ria.ru/20250330/terakty-1993585925.html
россия
сша
украина
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание гражданина Белоруссии, завербованного СБУ
Задержанный на Кубани и завербованный СБУ иностранец, который хотел подорвать административное здание в Новороссийске, оказался гражданином Белоруссии, следует из видео ФСБ.
2025-04-18T10:16
true
PT1M54S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2011982836_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2634d89009088200d9229d8e2a674754.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, краснодарский край, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Краснодарский край, Происшествия
Агент СБУ, задержанный на Кубани, рассказал о подготовке диверсии

Задержанный агент СБУ собирался диверсией сорвать переговоры РФ, США и Украины

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Задержанный на Кубани иностранец на видео ФСБ признался, что собирался устроить диверсию, которая внесла бы свой вклад в срыв переговоров между Россией, США и Украиной.
Ранее ФСБ России сообщила о задержании в Краснодарском крае иностранца, завербованного украинскими спецслужбами и готовившего теракт в интересах СБУ. Гражданин 2000 года рождения был также причастен к сбору разведывательной информации.
«
"Со слов моего куратора из СБУ, данная акция являлась звеном в планах украинских спецслужб для дальнейшей эскалации конфликта и срыва переговоров между Россией, США и Украиной", - сказал он.
Также на видео задержанный уверяет, что действовал исключительно в корыстных целях в надежде заработать лёгкие и быстрые деньги.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2024-2025 годах
30 марта, 14:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныКраснодарский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала