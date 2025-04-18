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Агент СБУ, задержанный на Кубани, оказался гражданином Белоруссии - РИА Новости, 18.04.2025
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10:12 18.04.2025 (обновлено: 10:26 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/agent--2011981330.html
Агент СБУ, задержанный на Кубани, оказался гражданином Белоруссии
Агент СБУ, задержанный на Кубани, оказался гражданином Белоруссии - РИА Новости, 18.04.2025
Агент СБУ, задержанный на Кубани, оказался гражданином Белоруссии
Задержанный в Краснодарском крае иностранец, готовивший теракт в интересах украинских спецслужб, оказался гражданином Белоруссии, ему также поручили наблюдение... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:12:00+03:00
2025-04-18T10:26:00+03:00
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
краснодарский край
белоруссия
новороссийск
общество
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Задержанный в Краснодарском крае иностранец, готовивший теракт в интересах украинских спецслужб, оказался гражданином Белоруссии, ему также поручили наблюдение за военными объектами на Кубани, следует из видео от ФСБ РФ. "Я гражданин Белоруссии, был завербован СБУ в декабре 2024 года. Действовал исключительно в корыстных целях для легкого и быстрого заработка. Мне были поставлены две задачи: наблюдение за военными объектами в Краснодарском крае и диверсия в отношении пункта сбора военнослужащих в городе Новороссийск с применением СВУ (самодельного взрывного устройства - ред.)", - сказал задержанный на видео. Ранее ФСБ сообщила, что задержанный агент украинских спецслужб в декабре 2024 года был завербован через интернет для получения данных о Черноморском флоте и российских военных. По указанию куратора он извлек из тайника самодельное взрывное устройство весом 2,5 килограмма для подрыва здания в Новороссийске.
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краснодарский край
белоруссия
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Задержание гражданина Белоруссии, завербованного СБУ
Задержанный на Кубани и завербованный СБУ иностранец, который хотел подорвать административное здание в Новороссийске, оказался гражданином Белоруссии, следует из видео ФСБ.
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служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), краснодарский край, белоруссия, новороссийск, общество
Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Краснодарский край, Белоруссия, Новороссийск, Общество
Агент СБУ, задержанный на Кубани, оказался гражданином Белоруссии

ФСБ РФ: агент СБУ, задержанный на Кубани, оказался гражданином Белоруссии

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Задержанный в Краснодарском крае иностранец, готовивший теракт в интересах украинских спецслужб, оказался гражданином Белоруссии, ему также поручили наблюдение за военными объектами на Кубани, следует из видео от ФСБ РФ.
"Я гражданин Белоруссии, был завербован СБУ в декабре 2024 года. Действовал исключительно в корыстных целях для легкого и быстрого заработка. Мне были поставлены две задачи: наблюдение за военными объектами в Краснодарском крае и диверсия в отношении пункта сбора военнослужащих в городе Новороссийск с применением СВУ (самодельного взрывного устройства - ред.)", - сказал задержанный на видео.
Ранее ФСБ сообщила, что задержанный агент украинских спецслужб в декабре 2024 года был завербован через интернет для получения данных о Черноморском флоте и российских военных. По указанию куратора он извлек из тайника самодельное взрывное устройство весом 2,5 килограмма для подрыва здания в Новороссийске.
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Служба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Краснодарский крайБелоруссияНовороссийскОбщество
 
 
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