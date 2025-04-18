https://ria.ru/20250418/agent--2011981330.html

Агент СБУ, задержанный на Кубани, оказался гражданином Белоруссии

Агент СБУ, задержанный на Кубани, оказался гражданином Белоруссии - РИА Новости, 18.04.2025

Агент СБУ, задержанный на Кубани, оказался гражданином Белоруссии

Задержанный в Краснодарском крае иностранец, готовивший теракт в интересах украинских спецслужб, оказался гражданином Белоруссии, ему также поручили наблюдение... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T10:12:00+03:00

2025-04-18T10:12:00+03:00

2025-04-18T10:26:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Задержанный в Краснодарском крае иностранец, готовивший теракт в интересах украинских спецслужб, оказался гражданином Белоруссии, ему также поручили наблюдение за военными объектами на Кубани, следует из видео от ФСБ РФ. "Я гражданин Белоруссии, был завербован СБУ в декабре 2024 года. Действовал исключительно в корыстных целях для легкого и быстрого заработка. Мне были поставлены две задачи: наблюдение за военными объектами в Краснодарском крае и диверсия в отношении пункта сбора военнослужащих в городе Новороссийск с применением СВУ (самодельного взрывного устройства - ред.)", - сказал задержанный на видео. Ранее ФСБ сообщила, что задержанный агент украинских спецслужб в декабре 2024 года был завербован через интернет для получения данных о Черноморском флоте и российских военных. По указанию куратора он извлек из тайника самодельное взрывное устройство весом 2,5 килограмма для подрыва здания в Новороссийске.

https://ria.ru/20250410/prigovor-2010506074.html

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белоруссия

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Задержание гражданина Белоруссии, завербованного СБУ Задержанный на Кубани и завербованный СБУ иностранец, который хотел подорвать административное здание в Новороссийске, оказался гражданином Белоруссии, следует из видео ФСБ. 2025-04-18T10:12 true PT1M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), краснодарский край, белоруссия, новороссийск, общество