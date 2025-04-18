https://ria.ru/20250418/advokaty-2012073459.html

Глав Минюста рассказал об участии российских адвокатов в спецоперации

Глав Минюста рассказал об участии российских адвокатов в спецоперации - РИА Новости, 18.04.2025

Глав Минюста рассказал об участии российских адвокатов в спецоперации

С начала специальной военной операции 326 адвокатов ушли на фронт, 36 из них были ранены, 22 погибли, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T14:35:00+03:00

2025-04-18T14:35:00+03:00

2025-04-18T14:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

константин чуйченко

безопасность

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. С начала специальной военной операции 326 адвокатов ушли на фронт, 36 из них были ранены, 22 погибли, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. "С начала проведения специальной военной операции 326 адвокатов ушли на фронт защищать интересы нашей Родины. Из них сейчас непосредственно в зоне проведения СВО находится 276 человек (218 добровольцев и 58 мобилизованных). С СВО вернулись 50 адвокатов. Всего за время специальной военной операции было ранено 36 адвокатов, 22 адвоката погибло", - сказал Чуйченко на 12-м Всероссийском съезде адвокатов. Кроме того, по его словам, один адвокат числится пропавшим без вести. Министр добавил, что уже принято решение о награждении ведомственными наградами всех адвокатов, принимающих участие в боевых действиях, многие уже получили награды.

https://ria.ru/20250330/veteran-1894801620.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, константин чуйченко, безопасность, министерство юстиции рф (минюст россии)