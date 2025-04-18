Рейтинг@Mail.ru
Адвокат: Караджича ограничили в правах под предлогом подготовки побега - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/advokat-2012025205.html
Адвокат: Караджича ограничили в правах под предлогом подготовки побега
Адвокат: Караджича ограничили в правах под предлогом подготовки побега - РИА Новости, 18.04.2025
Адвокат: Караджича ограничили в правах под предлогом подготовки побега
Администрация тюрьмы "Албани" в Великобритании, где отбывает пожизненное заключение экс-президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радован... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:08:00+03:00
2025-04-18T12:08:00+03:00
великобритания
босния и герцеговина
ла-манш
милорад додик
радован караджич
оон
международный трибунал по бывшей югославии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139633/24/1396332478_0:63:1428:866_1920x0_80_0_0_598a5d1f60ee8e6ae8e1994d48d2deb2.jpg
БЕЛГРАД, 18 апр – РИА Новости. Администрация тюрьмы "Албани" в Великобритании, где отбывает пожизненное заключение экс-президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радован Караджич, ограничила его в правах под предлогом подготовки побега из заключения на острове Уайт, заявил РИА Новости адвокат Караджича, юрист-международник Горан Петрониевич. Президент РС БиГ Милорад Додик сообщил в феврале после разговора с дочерью бывшего президента РС Соней Караджич-Йовичевич, что жизнь политика из-за отсутствия надлежащего лечения в тюрьме в Великобритании находится под угрозой, что противоречит международным нормам. "То, что британцы делают с президентом Караджичем, представляет собой вершину лицемерия. Он не смогли найти более адекватную причину, чтобы еще больше ограничить его права человека и заключенного. Ранее они дважды пытались его убить сокращением медицинской помощи в прошлом году и в начале этого, а теперь перешли на психологические издевательства, чтобы его спровоцировать на какой-то шаг. Возможно, ожидают, что он совершит самоубийство. Обвинить человека 80 лет с таким количеством хронических заболеваний в том, что он готовит побег из тюрьмы на острове в проливе Ла-Манш – это величайший абсурд, который кто-то мог выдумать", - сказал Петрониевич. Юрист-международник уточнил, что не получал в связи с этими обвинениями никакого официального оповещения от тюремной администрации, всю информацию адвокаты и семья Караджича получают от него лично во время нечастых и кратких разговоров по тюремному телефону. "Его заставили сейчас носить робу, похожую на спортивный костюм с флюоресцентной краской, как лицо, по их тюремным правилам, подозреваемое в подготовке побега. И это привлекает внимание всех остальных, не только охраны, но и других заключенных. Это может быть трактовано таким образом, что на него поставлена мишень и может ожидаться нападение от других заключенных", - указал адвокат Караджича и подчеркнул, что в условиях, когда тюремные власти избегают коммуникации с дочерью, женой и юристами, единственным средством остается привлечение внимания общественности к произволу в отношении его подзащитного. Семья и защита Караджича сообщали, что в 2024 году здоровье 79-летнего экс-президента Республики РС БиГ) из-за невыдачи лекарств и небрежного отношения тюремной администрации в Великобритании неоднократно резко ухудшалось. Был подан иск к правительству Великобритании с жалобой на "негуманные условия содержания и дискриминацию", который предполагает компенсацию ущерба в размере 50 тысяч фунтов-стерлингов. Официальный Лондон ранее отказался от оплаты услуг британского адвоката наряду с отказом на предоставление в камере ноутбука, несвоевременной выдачей необходимых лекарств, запретом на общение на родном языке. Семья Караджича находится под санкциями, они не могут получить визу, оплатить авиабилеты до Великобритании, забронировать там отель, сербские адвокаты также не были допущены к подзащитному ни разу, несмотря на официально поданные запросы. Экс-президент РС БиГ, которому в июне 2025 года исполняется 80 лет, был переведен в мае 2021 года из Гааги в тюрьму в Великобритании на остров Уайт. Сто двадцать сербских интеллектуалов - писателей, режиссеров и историков в октябре 2022 года направили письмо в ООН, странам-членам Совбеза, властям Великобритании и других стран о нарушении прав экс-лидера боснийских сербов в заключении. Документ был назван "Призыв о помощи и спасении жизни и достоинства Караджича", но ответа подписавшие обращение не получили. Защита Караджича ранее выступала против перевода, аргументируя это тем, что в 2010 году в британской тюрьме заключенные-мусульмане, желая отомстить за погибших в Боснии единоверцев, едва не зарезали экс-генерала армии боснийских сербов Радислава Крстича. В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал Караджича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения в преступлениях в Боснии и Герцеговине, в том числе в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице, и приговорил к 40 годам заключения. Приговор оспорили и обвинение, требовавшее для подсудимого пожизненного заключения, и защита, требовавшая оправдания. Караджич вину не признал. В марте 2019 года Апелляционная палата МОМУТ (Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов) приговорила Караджича к пожизненному заключению. Апелляция Караджича на приговор была отклонена.
https://ria.ru/20250312/prokuratura-2004478590.html
https://ria.ru/20250404/serbiya-2009374984.html
https://ria.ru/20240618/ssha-1953765206.html
великобритания
босния и герцеговина
ла-манш
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139633/24/1396332478_95:0:1334:929_1920x0_80_0_0_02ea833ad9cadd489c2a228849ffd2b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, босния и герцеговина, ла-манш, милорад додик, радован караджич, оон, международный трибунал по бывшей югославии, в мире
Великобритания, Босния и Герцеговина, Ла-Манш, Милорад Додик, Радован Караджич, ООН, Международный трибунал по бывшей Югославии, В мире
Адвокат: Караджича ограничили в правах под предлогом подготовки побега

Адвокат: экс-главу РС БиГ Караджича ограничили в правах под предлогом побега

© AP Photo / ICTY, Pool via APРадован Караджич
Радован Караджич - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / ICTY, Pool via AP
Радован Караджич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 18 апр – РИА Новости. Администрация тюрьмы "Албани" в Великобритании, где отбывает пожизненное заключение экс-президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радован Караджич, ограничила его в правах под предлогом подготовки побега из заключения на острове Уайт, заявил РИА Новости адвокат Караджича, юрист-международник Горан Петрониевич.
Президент РС БиГ Милорад Додик сообщил в феврале после разговора с дочерью бывшего президента РС Соней Караджич-Йовичевич, что жизнь политика из-за отсутствия надлежащего лечения в тюрьме в Великобритании находится под угрозой, что противоречит международным нормам.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Прокуратура БиГ постановила задержать Додика, сообщили СМИ
12 марта, 11:17
"То, что британцы делают с президентом Караджичем, представляет собой вершину лицемерия. Он не смогли найти более адекватную причину, чтобы еще больше ограничить его права человека и заключенного. Ранее они дважды пытались его убить сокращением медицинской помощи в прошлом году и в начале этого, а теперь перешли на психологические издевательства, чтобы его спровоцировать на какой-то шаг. Возможно, ожидают, что он совершит самоубийство. Обвинить человека 80 лет с таким количеством хронических заболеваний в том, что он готовит побег из тюрьмы на острове в проливе Ла-Манш – это величайший абсурд, который кто-то мог выдумать", - сказал Петрониевич.
Юрист-международник уточнил, что не получал в связи с этими обвинениями никакого официального оповещения от тюремной администрации, всю информацию адвокаты и семья Караджича получают от него лично во время нечастых и кратких разговоров по тюремному телефону.
"Его заставили сейчас носить робу, похожую на спортивный костюм с флюоресцентной краской, как лицо, по их тюремным правилам, подозреваемое в подготовке побега. И это привлекает внимание всех остальных, не только охраны, но и других заключенных. Это может быть трактовано таким образом, что на него поставлена мишень и может ожидаться нападение от других заключенных", - указал адвокат Караджича и подчеркнул, что в условиях, когда тюремные власти избегают коммуникации с дочерью, женой и юристами, единственным средством остается привлечение внимания общественности к произволу в отношении его подзащитного.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Вучич исключил участие Сербии в гонениях на президента РС БиГ
4 апреля, 16:26
Семья и защита Караджича сообщали, что в 2024 году здоровье 79-летнего экс-президента Республики РС БиГ) из-за невыдачи лекарств и небрежного отношения тюремной администрации в Великобритании неоднократно резко ухудшалось. Был подан иск к правительству Великобритании с жалобой на "негуманные условия содержания и дискриминацию", который предполагает компенсацию ущерба в размере 50 тысяч фунтов-стерлингов. Официальный Лондон ранее отказался от оплаты услуг британского адвоката наряду с отказом на предоставление в камере ноутбука, несвоевременной выдачей необходимых лекарств, запретом на общение на родном языке.
Семья Караджича находится под санкциями, они не могут получить визу, оплатить авиабилеты до Великобритании, забронировать там отель, сербские адвокаты также не были допущены к подзащитному ни разу, несмотря на официально поданные запросы.
Экс-президент РС БиГ, которому в июне 2025 года исполняется 80 лет, был переведен в мае 2021 года из Гааги в тюрьму в Великобритании на остров Уайт. Сто двадцать сербских интеллектуалов - писателей, режиссеров и историков в октябре 2022 года направили письмо в ООН, странам-членам Совбеза, властям Великобритании и других стран о нарушении прав экс-лидера боснийских сербов в заключении. Документ был назван "Призыв о помощи и спасении жизни и достоинства Караджича", но ответа подписавшие обращение не получили.
Защита Караджича ранее выступала против перевода, аргументируя это тем, что в 2010 году в британской тюрьме заключенные-мусульмане, желая отомстить за погибших в Боснии единоверцев, едва не зарезали экс-генерала армии боснийских сербов Радислава Крстича.
В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал Караджича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения в преступлениях в Боснии и Герцеговине, в том числе в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице, и приговорил к 40 годам заключения. Приговор оспорили и обвинение, требовавшее для подсудимого пожизненного заключения, и защита, требовавшая оправдания. Караджич вину не признал. В марте 2019 года Апелляционная палата МОМУТ (Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов) приговорила Караджича к пожизненному заключению. Апелляция Караджича на приговор была отклонена.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
США расширили санкции против президента РС БиГ Додика
18 июня 2024, 18:01
 
ВеликобританияБосния и ГерцеговинаЛа-МаншМилорад ДодикРадован КараджичООНМеждународный трибунал по бывшей ЮгославииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала