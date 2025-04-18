https://ria.ru/20250418/advokat-2012025205.html

Адвокат: Караджича ограничили в правах под предлогом подготовки побега

Адвокат: Караджича ограничили в правах под предлогом подготовки побега - РИА Новости, 18.04.2025

Адвокат: Караджича ограничили в правах под предлогом подготовки побега

Администрация тюрьмы "Албани" в Великобритании, где отбывает пожизненное заключение экс-президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радован... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T12:08:00+03:00

2025-04-18T12:08:00+03:00

2025-04-18T12:08:00+03:00

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БЕЛГРАД, 18 апр – РИА Новости. Администрация тюрьмы "Албани" в Великобритании, где отбывает пожизненное заключение экс-президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радован Караджич, ограничила его в правах под предлогом подготовки побега из заключения на острове Уайт, заявил РИА Новости адвокат Караджича, юрист-международник Горан Петрониевич. Президент РС БиГ Милорад Додик сообщил в феврале после разговора с дочерью бывшего президента РС Соней Караджич-Йовичевич, что жизнь политика из-за отсутствия надлежащего лечения в тюрьме в Великобритании находится под угрозой, что противоречит международным нормам. "То, что британцы делают с президентом Караджичем, представляет собой вершину лицемерия. Он не смогли найти более адекватную причину, чтобы еще больше ограничить его права человека и заключенного. Ранее они дважды пытались его убить сокращением медицинской помощи в прошлом году и в начале этого, а теперь перешли на психологические издевательства, чтобы его спровоцировать на какой-то шаг. Возможно, ожидают, что он совершит самоубийство. Обвинить человека 80 лет с таким количеством хронических заболеваний в том, что он готовит побег из тюрьмы на острове в проливе Ла-Манш – это величайший абсурд, который кто-то мог выдумать", - сказал Петрониевич. Юрист-международник уточнил, что не получал в связи с этими обвинениями никакого официального оповещения от тюремной администрации, всю информацию адвокаты и семья Караджича получают от него лично во время нечастых и кратких разговоров по тюремному телефону. "Его заставили сейчас носить робу, похожую на спортивный костюм с флюоресцентной краской, как лицо, по их тюремным правилам, подозреваемое в подготовке побега. И это привлекает внимание всех остальных, не только охраны, но и других заключенных. Это может быть трактовано таким образом, что на него поставлена мишень и может ожидаться нападение от других заключенных", - указал адвокат Караджича и подчеркнул, что в условиях, когда тюремные власти избегают коммуникации с дочерью, женой и юристами, единственным средством остается привлечение внимания общественности к произволу в отношении его подзащитного. Семья и защита Караджича сообщали, что в 2024 году здоровье 79-летнего экс-президента Республики РС БиГ) из-за невыдачи лекарств и небрежного отношения тюремной администрации в Великобритании неоднократно резко ухудшалось. Был подан иск к правительству Великобритании с жалобой на "негуманные условия содержания и дискриминацию", который предполагает компенсацию ущерба в размере 50 тысяч фунтов-стерлингов. Официальный Лондон ранее отказался от оплаты услуг британского адвоката наряду с отказом на предоставление в камере ноутбука, несвоевременной выдачей необходимых лекарств, запретом на общение на родном языке. Семья Караджича находится под санкциями, они не могут получить визу, оплатить авиабилеты до Великобритании, забронировать там отель, сербские адвокаты также не были допущены к подзащитному ни разу, несмотря на официально поданные запросы. Экс-президент РС БиГ, которому в июне 2025 года исполняется 80 лет, был переведен в мае 2021 года из Гааги в тюрьму в Великобритании на остров Уайт. Сто двадцать сербских интеллектуалов - писателей, режиссеров и историков в октябре 2022 года направили письмо в ООН, странам-членам Совбеза, властям Великобритании и других стран о нарушении прав экс-лидера боснийских сербов в заключении. Документ был назван "Призыв о помощи и спасении жизни и достоинства Караджича", но ответа подписавшие обращение не получили. Защита Караджича ранее выступала против перевода, аргументируя это тем, что в 2010 году в британской тюрьме заключенные-мусульмане, желая отомстить за погибших в Боснии единоверцев, едва не зарезали экс-генерала армии боснийских сербов Радислава Крстича. В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал Караджича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения в преступлениях в Боснии и Герцеговине, в том числе в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице, и приговорил к 40 годам заключения. Приговор оспорили и обвинение, требовавшее для подсудимого пожизненного заключения, и защита, требовавшая оправдания. Караджич вину не признал. В марте 2019 года Апелляционная палата МОМУТ (Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов) приговорила Караджича к пожизненному заключению. Апелляция Караджича на приговор была отклонена.

https://ria.ru/20250312/prokuratura-2004478590.html

https://ria.ru/20250404/serbiya-2009374984.html

https://ria.ru/20240618/ssha-1953765206.html

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