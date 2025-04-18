https://ria.ru/20250418/abkhaziya-2012207780.html

Победитель конкурса "Команда Абхазии" не ожидал назначения на госдолжность

Победитель конкурса "Команда Абхазии" не ожидал назначения на госдолжность - РИА Новости, 18.04.2025

Победитель конкурса "Команда Абхазии" не ожидал назначения на госдолжность

Победитель конкурса "Команда Абхазии" и новый начальник абхазской Государственной миграционной службы Саид Цвинария назвал крайне неожиданным и ответственным... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T23:36:00+03:00

2025-04-18T23:36:00+03:00

2025-04-18T23:37:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Победитель конкурса "Команда Абхазии" и новый начальник абхазской Государственной миграционной службы Саид Цвинария назвал крайне неожиданным и ответственным свое назначение на государственную должность. Ранее президент Абхазии Бадра Гунба утвердил новую структуру кабмина и подписал указ о формировании его состава. В частности, теперь у премьер-министра страны пять заместителей, некоторые из них совмещают эту должность с министерским портфелем. "Это крайне неожиданно, но очень ответственно", - сказал Цвинария в интервью Sputnik Абхазия. При этом он подчеркнул, что конкурс управленцев "Команда Абхазии" был максимально эффективным и дал абхазской молодежи шанс реализоваться, выявив профессиональные и талантливые кадры. "Поступило такое предложение и я, как офицер, не смог отказать президенту в этом. Буду и дальше служить Родине", - отметил Цвинария. Как сообщали организаторы "Команды Абхазии", идея конкурса - в создании эффективных социальных лифтов и равных возможностей для самореализации молодежи на благо страны в интересах ее жителей. Одним из ключевых результатов проекта должно стать формирование кадрового резерва, который поможет в дальнейшем развитии республики и реализации стратегических задач ее возрождения.

https://ria.ru/20250418/abkhaziya-2012203140.html

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