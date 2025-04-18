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Главой МВД Абхазии назначили Роберта Киута

Главой МВД Абхазии назначили Роберта Киута - РИА Новости, 18.04.2025

Главой МВД Абхазии назначили Роберта Киута

Роберт Киут назначен главой МВД и вице-премьером Абхазии, сообщила в пятницу пресс-служба абхазского президента Бадры Гунбы. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T20:05:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Роберт Киут назначен главой МВД и вице-премьером Абхазии, сообщила в пятницу пресс-служба абхазского президента Бадры Гунбы. "Президент Республики Абхазия Бадра Гунба подписал указы о формировании персонального состава кабинета министров. В соответствии с конституционным законом Республики Абхазия "О кабинете министров (правительстве) Республики Абхазия" назначены… Киут Роберт Виталиевич - вице-премьером, министром внутренних дел Республики Абхазия", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

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