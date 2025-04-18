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Главой МВД Абхазии назначили Роберта Киута - РИА Новости, 18.04.2025
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20:05 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/abkhaziya-2012187178.html
Главой МВД Абхазии назначили Роберта Киута
Главой МВД Абхазии назначили Роберта Киута - РИА Новости, 18.04.2025
Главой МВД Абхазии назначили Роберта Киута
Роберт Киут назначен главой МВД и вице-премьером Абхазии, сообщила в пятницу пресс-служба абхазского президента Бадры Гунбы. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T20:05:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Роберт Киут назначен главой МВД и вице-премьером Абхазии, сообщила в пятницу пресс-служба абхазского президента Бадры Гунбы. "Президент Республики Абхазия Бадра Гунба подписал указы о формировании персонального состава кабинета министров. В соответствии с конституционным законом Республики Абхазия "О кабинете министров (правительстве) Республики Абхазия" назначены… Киут Роберт Виталиевич - вице-премьером, министром внутренних дел Республики Абхазия", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
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в мире, абхазия, бадра гунба, мвд абхазии
В мире, Абхазия, Бадра Гунба, МВД Абхазии
Главой МВД Абхазии назначили Роберта Киута

Гунба назначил министром внутренних дел Абхазии Роберта Киута

© Sputnik / Томас ТхайцукРоберт Киут
Роберт Киут - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Роберт Киут. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Роберт Киут назначен главой МВД и вице-премьером Абхазии, сообщила в пятницу пресс-служба абхазского президента Бадры Гунбы.
"Президент Республики Абхазия Бадра Гунба подписал указы о формировании персонального состава кабинета министров. В соответствии с конституционным законом Республики Абхазия "О кабинете министров (правительстве) Республики Абхазия" назначены… Киут Роберт Виталиевич - вице-премьером, министром внутренних дел Республики Абхазия", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
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В миреАбхазияБадра ГунбаМВД Абхазии
 
 
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