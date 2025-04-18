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Гунба назначил вице-премьеров Абхазии

Гунба назначил вице-премьеров Абхазии - РИА Новости, 18.04.2025

Гунба назначил вице-премьеров Абхазии

Вице-премьерами Абхазии указом президента республики назначены Джансух Нанба, Тарас Хагба, Вараздат Миносян и Роберт Киут, последний также занимает должность... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T20:05:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Вице-премьерами Абхазии указом президента республики назначены Джансух Нанба, Тарас Хагба, Вараздат Миносян и Роберт Киут, последний также занимает должность главы МВД, сообщили в пресс-службе главы государства. "Президент Республики Абхазия Бадра Гунба подписал указы о формировании персонального состава кабинета министров. В соответствии с конституционным законом Республики Абхазия "О кабинете министров (правительстве) Республики Абхазия" назначены ... Нанба Джансух Эдуардович ..., Хагба Тарас Миронович ..., Миносян Вараздат Мелконович - вице-премьером Республики Абхазия, Киут Роберт Виталиевич - вице-премьером, министром внутренних дел Республики Абхазия", - говорится в публикации в Telegram-канале пресс-службы президента.Джансух Нанба уже занимал должность первого вице-премьера Абхазии, Тарас Хагба ранее был председателем госкомитета по делам молодежи и спорта республики, Вараздат Миносян - член общественной палаты Абхазии, Роберт Киут с лета 2023 года возглавляет МВД страны.

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в мире, абхазия, бадра гунба, правительство абхазии