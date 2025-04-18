Гунба назначил вице-премьеров Абхазии
Гунба назначил вице-премьерами Абхазии Нанбу, Хагбу, Миносяна и Киута
Президент Абхазии Бадра Гунба. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Вице-премьерами Абхазии указом президента республики назначены Джансух Нанба, Тарас Хагба, Вараздат Миносян и Роберт Киут, последний также занимает должность главы МВД, сообщили в пресс-службе главы государства.
"Президент Республики Абхазия Бадра Гунба подписал указы о формировании персонального состава кабинета министров. В соответствии с конституционным законом Республики Абхазия "О кабинете министров (правительстве) Республики Абхазия" назначены ... Нанба Джансух Эдуардович ..., Хагба Тарас Миронович ..., Миносян Вараздат Мелконович - вице-премьером Республики Абхазия, Киут Роберт Виталиевич - вице-премьером, министром внутренних дел Республики Абхазия", - говорится в публикации в Telegram-канале пресс-службы президента.
© Sputnik / Томас ТхайцукДжансух Нанба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Джансух Нанба
Джансух Нанба уже занимал должность первого вице-премьера Абхазии, Тарас Хагба ранее был председателем госкомитета по делам молодежи и спорта республики, Вараздат Миносян - член общественной палаты Абхазии, Роберт Киут с лета 2023 года возглавляет МВД страны.
© Sputnik / Марианна КубраваТарас Хагба
© Sputnik / Марианна Кубрава
Тарас Хагба