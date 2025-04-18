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Гунба назначил вице-премьеров Абхазии - РИА Новости, 18.04.2025
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20:05 18.04.2025 (обновлено: 21:08 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/abkhaziya-2012186956.html
Гунба назначил вице-премьеров Абхазии
Гунба назначил вице-премьеров Абхазии - РИА Новости, 18.04.2025
Гунба назначил вице-премьеров Абхазии
Вице-премьерами Абхазии указом президента республики назначены Джансух Нанба, Тарас Хагба, Вараздат Миносян и Роберт Киут, последний также занимает должность... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T20:05:00+03:00
2025-04-18T21:08:00+03:00
в мире
абхазия
бадра гунба
правительство абхазии
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Вице-премьерами Абхазии указом президента республики назначены Джансух Нанба, Тарас Хагба, Вараздат Миносян и Роберт Киут, последний также занимает должность главы МВД, сообщили в пресс-службе главы государства. "Президент Республики Абхазия Бадра Гунба подписал указы о формировании персонального состава кабинета министров. В соответствии с конституционным законом Республики Абхазия "О кабинете министров (правительстве) Республики Абхазия" назначены ... Нанба Джансух Эдуардович ..., Хагба Тарас Миронович ..., Миносян Вараздат Мелконович - вице-премьером Республики Абхазия, Киут Роберт Виталиевич - вице-премьером, министром внутренних дел Республики Абхазия", - говорится в публикации в Telegram-канале пресс-службы президента.Джансух Нанба уже занимал должность первого вице-премьера Абхазии, Тарас Хагба ранее был председателем госкомитета по делам молодежи и спорта республики, Вараздат Миносян - член общественной палаты Абхазии, Роберт Киут с лета 2023 года возглавляет МВД страны.
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в мире, абхазия, бадра гунба, правительство абхазии
В мире, Абхазия, Бадра Гунба, Правительство Абхазии
Гунба назначил вице-премьеров Абхазии

Гунба назначил вице-премьерами Абхазии Нанбу, Хагбу, Миносяна и Киута

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Абхазии Бадра Гунба
Президент Абхазии Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Абхазии Бадра Гунба. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Вице-премьерами Абхазии указом президента республики назначены Джансух Нанба, Тарас Хагба, Вараздат Миносян и Роберт Киут, последний также занимает должность главы МВД, сообщили в пресс-службе главы государства.
"Президент Республики Абхазия Бадра Гунба подписал указы о формировании персонального состава кабинета министров. В соответствии с конституционным законом Республики Абхазия "О кабинете министров (правительстве) Республики Абхазия" назначены ... Нанба Джансух Эдуардович ..., Хагба Тарас Миронович ..., Миносян Вараздат Мелконович - вице-премьером Республики Абхазия, Киут Роберт Виталиевич - вице-премьером, министром внутренних дел Республики Абхазия", - говорится в публикации в Telegram-канале пресс-службы президента.
© Sputnik / Томас ТхайцукДжансух Нанба
Джансух Нанба - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Джансух Нанба
Джансух Нанба уже занимал должность первого вице-премьера Абхазии, Тарас Хагба ранее был председателем госкомитета по делам молодежи и спорта республики, Вараздат Миносян - член общественной палаты Абхазии, Роберт Киут с лета 2023 года возглавляет МВД страны.
© Sputnik / Марианна КубраваТарас Хагба
Тарас Хагба - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Sputnik / Марианна Кубрава
Тарас Хагба
© Фото : Общественная палата Республики АбхазияВараздат Миносян
Вараздат Миносян - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : Общественная палата Республики Абхазия
Вараздат Миносян
 
В миреАбхазияБадра ГунбаПравительство Абхазии
 
 
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