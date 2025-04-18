https://ria.ru/20250418/abkhaziya-2012185129.html

Министром обороны Абхазии назначили Владимира Ануа

Министром обороны Абхазии назначили Владимира Ануа - РИА Новости, 18.04.2025

Министром обороны Абхазии назначили Владимира Ануа

Владимир Ануа назначен главой министерства обороны Абхазии указом президента республики Бадры Гунбы, сообщили в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T19:57:00+03:00

2025-04-18T19:57:00+03:00

2025-04-18T20:30:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Владимир Ануа назначен главой министерства обороны Абхазии указом президента республики Бадры Гунбы, сообщили в пресс-службе главы государства. "Президент Республики Абхазия Бадра Гунба подписал указы о формировании персонального состава кабинета министров. В соответствии с конституционным законом Республики Абхазия "О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия" назначены ... Ануа Владимир Иванович - министром обороны Республики Абхазия", - говорится в публикации в Telegram-канале пресс-службы президента.Владимир Ануа руководит министерством обороны Абхазии с 2020 года, имеет воинское звание генерала-полковника.

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в мире, абхазия, владимир ануа, бадра гунба