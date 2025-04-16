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Стоимость золота обновила исторический рекорд - РИА Новости, 16.04.2025
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21:33 16.04.2025 (обновлено: 22:58 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/zoloto-2011690798.html
Стоимость золота обновила исторический рекорд
Стоимость золота обновила исторический рекорд - РИА Новости, 16.04.2025
Стоимость золота обновила исторический рекорд
Стоимость золота обновила рекорд, превысив отметку в 3350 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T21:33:00+03:00
2025-04-16T22:58:00+03:00
экономика
введение трампом пошлин на импорт
золото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Стоимость золота обновила рекорд, превысив отметку в 3350 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 21:26 мск цена июньского фьючерса на нью-йоркской бирже Comex росла на 113,39 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,5 процента — до 3353,79 доллара за тройскую унцию. Новый исторический максимум составил 3354,65 доллара.Спрос на золото как на надежный актив увеличивается при геополитической неопределенности или напряженности в мировой экономике. При этом некоторые экономисты предостерегают от его покупки в условиях максимальных исторических цен.Так, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Виталий Манжос отметил, что сейчас покупка золота не выглядит самым привлекательным способом вложения средств на короткий и средний срок. По его словам, соотношение риска и потенциального дохода хуже, чем при инвестиции в некоторые другие активы.В свою очередь, аналитик Galaxy Futures Co в Шанхае Лучен Ван заявил в комментарии агентству Bloomberg, что в ближайшее время золото с большей вероятностью будет дорожать, нежели дешеветь.
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экономика, введение трампом пошлин на импорт, золото
Экономика, Введение Трампом пошлин на импорт, Золото
Стоимость золота обновила исторический рекорд

Биржевая цена на золото впервые превысила в 3350 долларов за тройскую унцию

© AP Photo / Mike GrollЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Mike Groll
Золотые слитки. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Стоимость золота обновила рекорд, превысив отметку в 3350 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 21:26 мск цена июньского фьючерса на нью-йоркской бирже Comex росла на 113,39 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,5 процента — до 3353,79 доллара за тройскую унцию. Новый исторический максимум составил 3354,65 доллара.
Спрос на золото как на надежный актив увеличивается при геополитической неопределенности или напряженности в мировой экономике. При этом некоторые экономисты предостерегают от его покупки в условиях максимальных исторических цен.
Так, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Виталий Манжос отметил, что сейчас покупка золота не выглядит самым привлекательным способом вложения средств на короткий и средний срок. По его словам, соотношение риска и потенциального дохода хуже, чем при инвестиции в некоторые другие активы.
В свою очередь, аналитик Galaxy Futures Co в Шанхае Лучен Ван заявил в комментарии агентству Bloomberg, что в ближайшее время золото с большей вероятностью будет дорожать, нежели дешеветь.
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