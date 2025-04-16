https://ria.ru/20250416/zoloto-2011690798.html

Стоимость золота обновила исторический рекорд

Стоимость золота обновила исторический рекорд - РИА Новости, 16.04.2025

Стоимость золота обновила исторический рекорд

Стоимость золота обновила рекорд, превысив отметку в 3350 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T21:33:00+03:00

2025-04-16T21:33:00+03:00

2025-04-16T22:58:00+03:00

экономика

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золото

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Стоимость золота обновила рекорд, превысив отметку в 3350 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 21:26 мск цена июньского фьючерса на нью-йоркской бирже Comex росла на 113,39 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,5 процента — до 3353,79 доллара за тройскую унцию. Новый исторический максимум составил 3354,65 доллара.Спрос на золото как на надежный актив увеличивается при геополитической неопределенности или напряженности в мировой экономике. При этом некоторые экономисты предостерегают от его покупки в условиях максимальных исторических цен.Так, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Виталий Манжос отметил, что сейчас покупка золота не выглядит самым привлекательным способом вложения средств на короткий и средний срок. По его словам, соотношение риска и потенциального дохода хуже, чем при инвестиции в некоторые другие активы.В свою очередь, аналитик Galaxy Futures Co в Шанхае Лучен Ван заявил в комментарии агентству Bloomberg, что в ближайшее время золото с большей вероятностью будет дорожать, нежели дешеветь.

https://ria.ru/20250416/zoloto-2011642349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, введение трампом пошлин на импорт, золото