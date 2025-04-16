https://ria.ru/20250416/zoloto-2011497893.html
Стоимость золота обновила исторический рекорд
Стоимость золота обновила исторический рекорд - РИА Новости, 16.04.2025
Стоимость золота обновила исторический рекорд
Стоимость золота снова обновила рекорд, пробив планку в 3,3 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T08:06:00+03:00
2025-04-16T08:06:00+03:00
2025-04-16T09:33:00+03:00
экономика
золото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Стоимость золота снова обновила рекорд, пробив планку в 3,3 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. К 08:17 мск июньское фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожали на 61,22 доллара, или на 1,89 процента относительно предыдущего закрытия — до 3301,62 доллара за тройскую унцию. Майские фьючерсы на серебро тоже росли — на 0,49 процента, до 32,455 доллара за унцию.Спрос на золото как на надежный актив увеличивается в случае геополитической неопределенности или напряженности в мировой экономике. Но некоторые экономисты предостерегают от его покупки в условиях максимальных исторических цен.Так, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Виталий Манжос отметил, что сейчас покупка золота не выглядит самым привлекательным способом вложения средств на короткий и средний срок. По его словам, соотношение риска и потенциального дохода хуже, чем при инвестиции в некоторые другие активы.В то же время аналитик Galaxy Futures Co в Шанхае Лучен Ван спрогнозировал в комментарии агентству Bloomberg, что в ближайшее время золото с большей вероятностью будет дорожать, нежели дешеветь.
https://ria.ru/20250205/zoloto-1997457615.html
https://ria.ru/20250307/zoloto-2003697491.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, золото
Стоимость золота обновила исторический рекорд
Стоимость золота превысила 3300 долларов за унцию и обновила исторический рекорд
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Стоимость золота снова обновила рекорд, пробив планку в 3,3 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
К 08:17 мск июньское фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожали на 61,22 доллара, или на 1,89 процента относительно предыдущего закрытия — до 3301,62 доллара за тройскую унцию. Майские фьючерсы на серебро тоже росли — на 0,49 процента, до 32,455 доллара за унцию.
Спрос на золото как на надежный актив увеличивается в случае геополитической неопределенности или напряженности в мировой экономике. Но некоторые экономисты предостерегают от его покупки в условиях максимальных исторических цен.
Так, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Виталий Манжос отметил, что сейчас покупка золота не выглядит самым привлекательным способом вложения средств на короткий и средний срок. По его словам, соотношение риска и потенциального дохода хуже, чем при инвестиции в некоторые другие активы.
В то же время аналитик Galaxy Futures Co в Шанхае Лучен Ван спрогнозировал в комментарии агентству Bloomberg, что в ближайшее время золото с большей вероятностью будет дорожать, нежели дешеветь.