https://ria.ru/20250416/zemlya-2011487991.html
На Землю обрушилась магнитная буря
На Землю обрушилась магнитная буря - РИА Новости, 16.04.2025
На Землю обрушилась магнитная буря
На Земле усилилась магнитная буря, степень возмущенности магнитного поля выросла с незначительной (G1) до умеренной (G2), сообщает Институт прикладной геофизики РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T03:38:00+03:00
2025-04-16T03:38:00+03:00
2025-04-16T09:55:00+03:00
земля
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. На Земле усилилась магнитная буря, степень возмущенности магнитного поля выросла с незначительной (G1) до умеренной (G2), сообщает Институт прикладной геофизики (ИПГ)."Геомагнитное поле: 15 апреля возможно неустойчивое, 16 апреля возможно слабо возмущенное", — говорится в публикации.Уровень магнитной бури G2 может вызывать аварийные ситуации, сбои в навигации и радиосвязи. Наземному управлению могут потребоваться корректирующие действие при ориентации в пространстве.
https://ria.ru/20250403/burya-2009062352.html
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земля
На Землю обрушилась магнитная буря
Институт прикладной геофизики: на Земле усилилась магнитная буря