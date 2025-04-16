https://ria.ru/20250416/zemletryasenie-2011483537.html
На юге Филиппин произошло землетрясение
На юге Филиппин произошло землетрясение - РИА Новости, 16.04.2025
На юге Филиппин произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на южном филиппинском острове Минданао, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T01:27:00+03:00
2025-04-16T01:27:00+03:00
2025-04-16T01:27:00+03:00
в мире
филиппины
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на южном филиппинском острове Минданао, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 05.42 по местному времени (00.42 мск) на расстоянии 51 километра к юго-юго-западу от филиппинского города Киамба с населением свыше 10 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 31 километр. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20250415/zemletryasenie-2011282642.html
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в мире, филиппины, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Филиппины, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
На юге Филиппин произошло землетрясение
На юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,6