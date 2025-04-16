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"Тридцать тысяч погибших": в Раде забили тревогу из-за решения Зеленского
"Тридцать тысяч погибших": в Раде забили тревогу из-за решения Зеленского - РИА Новости, 16.04.2025
"Тридцать тысяч погибших": в Раде забили тревогу из-за решения Зеленского
Владимир Зеленский пожертвовал еще 30 тысячами солдат ВСУ, продлив военное положение и мобилизацию на Украине, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T14:40:00+03:00
2025-04-16T14:40:00+03:00
2025-04-16T16:30:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский пожертвовал еще 30 тысячами солдат ВСУ, продлив военное положение и мобилизацию на Украине, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram."У очередного продления власти Зеленского и его шайки клептократов есть конкретная цена: плюс 30 тысяч погибших украинцев до 6 августа", — спрогнозировал он.По словам политика, за такую перспективу ответственен не только глава киевского режима, но и все депутаты, голосовавшие в Раде."Кровавый, аморальный урод", — заключил он.В среду Верховная рада Украины продлила всеобщую мобилизацию и военное положение в стране на 90 дней, до 6 августа.Накануне бывший президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко* обвинил Зеленского в том, что тот злоупотребляет военным положением и узурпирует власть.Военное положение ввели на Украине 24 февраля 2022 года, с тех пор его продлевают каждые 90 дней. В соответствии с указом о всеобщей мобилизации мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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"Тридцать тысяч погибших": в Раде забили тревогу из-за решения Зеленского
Дубинский: Зеленский погубил 30 тысяч солдат ВСУ, продлив мобилизацию