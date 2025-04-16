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"Наркофюрер жалуется": на Западе возмутились дерзкой выходкой Зеленского - РИА Новости, 16.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/zapad-2011615084.html
"Наркофюрер жалуется": на Западе возмутились дерзкой выходкой Зеленского
"Наркофюрер жалуется": на Западе возмутились дерзкой выходкой Зеленского - РИА Новости, 16.04.2025
"Наркофюрер жалуется": на Западе возмутились дерзкой выходкой Зеленского
Владимир Зеленский начинает надоедать своими жалобами в адрес США, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:33:00+03:00
2025-04-16T16:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
киев
нато
стив уиткофф
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский начинает надоедать своими жалобами в адрес США, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.Так он отреагировал на слова главы киевского режима, обвинившего накануне спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в том, что он якобы обсуждает вопросы вне своей компетенции, говоря о территориях."Наркофюрер жалуется на Стивена Уиткоффа. Это уже надоедает", — возмутился Боуз.Во вторник спецпосланник Трампа заявил, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира. По его словам, разрешение конфликта выходит за рамки "так называемых пяти территорий", в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности, отказе от планов по принятию Украины в НАТО.Глава киевского режима раскритиковал Уиткоффа, отметив, что он якобы занимается не теми вопросами, которыми должен.Ранее президент США Дональд Трамп, говоря о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что, по его оценке, все идет хорошо. Он добавил, что довольно скоро ожидаются новости по этому вопросу.В марте Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов, согласии Киева на выборы и о своей встрече с президентом Владимиром Путиным. Он добавил, что центральным вопросом при обсуждении новых российских регионов остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Зеленского выжить политически, если он это признает".
https://ria.ru/20250416/zelenskiy-2011577080.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, киев, нато, стив уиткофф, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Киев, НАТО, Стив Уиткофф, Дональд Трамп
"Наркофюрер жалуется": на Западе возмутились дерзкой выходкой Зеленского

Журналист Боуз: Зеленский надоел своими жалобами на США

© AP Photo / Aurelien MorissardВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский начинает надоедать своими жалобами в адрес США, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Так он отреагировал на слова главы киевского режима, обвинившего накануне спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в том, что он якобы обсуждает вопросы вне своей компетенции, говоря о территориях.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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"Наркофюрер жалуется на Стивена Уиткоффа. Это уже надоедает", — возмутился Боуз.
Во вторник спецпосланник Трампа заявил, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира. По его словам, разрешение конфликта выходит за рамки "так называемых пяти территорий", в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности, отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
Глава киевского режима раскритиковал Уиткоффа, отметив, что он якобы занимается не теми вопросами, которыми должен.
Ранее президент США Дональд Трамп, говоря о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что, по его оценке, все идет хорошо. Он добавил, что довольно скоро ожидаются новости по этому вопросу.
В марте Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов, согласии Киева на выборы и о своей встрече с президентом Владимиром Путиным. Он добавил, что центральным вопросом при обсуждении новых российских регионов остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Зеленского выжить политически, если он это признает".
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