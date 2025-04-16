https://ria.ru/20250416/zakharova-2011498345.html

Захарова оценила намерение Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев на 9 мая

Захарова оценила намерение Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев на 9 мая - РИА Новости, 16.04.2025

Захарова оценила намерение Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев на 9 мая

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая театром абсурда. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T08:12:00+03:00

2025-04-16T08:12:00+03:00

2025-04-16T11:45:00+03:00

евросоюз

киев

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мария захарова

андрей сибига

россия

украина

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая театром абсурда."Это то, что можно охарактеризовать выражением, которое мы начали применять примерно года с 2013-го <…>. Это выражение впервые тогда было употреблено и стало системно употребляться. Это выражение — театр абсурда. Вот уже более десяти лет именно этими двумя словами характеризуется большинство мероприятий, шагов, заявлений, которые мы слышим и видим со стороны так называемого коллективного Запада", — сказала она.Как писало издание Politico, украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников в Киев на 9 мая, чтобы таким образом продемонстрировать "противовес России" и отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы. Причем Зеленский в 2023 году перенес празднование Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.

https://ria.ru/20250415/pobeda-2011358701.html

киев

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евросоюз, киев, в мире, мария захарова, андрей сибига, россия, украина, владимир зеленский