https://ria.ru/20250416/zaderzhanie-2011693639.html
При проверке в московском банном комплексе задержали нелегалов
При проверке в московском банном комплексе задержали нелегалов - РИА Новости, 16.04.2025
При проверке в московском банном комплексе задержали нелегалов
Проверка правоохранительными органами банного комплекса в Москве носила плановый характер, не была нацелена против граждан какой-либо страны, заявили РИА... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T21:58:00+03:00
2025-04-16T21:58:00+03:00
2025-04-16T22:09:00+03:00
россия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Проверка правоохранительными органами банного комплекса в Москве носила плановый характер, не была нацелена против граждан какой-либо страны, заявили РИА Новости в МИД России.Как пояснили в МИД России,"10 апреля российскими правоохранительными органами была проведена плановая проверка общественных помещений, банного комплекса "Бодрость" и других, расположенных в Тимирязевском районе Москвы в рамках текущей работы по поддержанию безопасности и общественного порядка в столице"."По итогам мероприятия выяснилось, что почти половина иностранцев находились в нашей стране незаконно", - указали в министерстве.Там отметили, что "некоторые пользователи социальных сетей, комментируя видео с процессом задержания, указывают на чрезмерное применение силовых методов"."Вместе с тем, по имеющейся информации в ходе операции иностранные граждане оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов", - пояснили в МИД. "По этой причине в отношении этих иностранцев были применены соответствующие меры", - добавили там. В министерстве заметили, что "при этом работники наших силовых ведомств действовали в рамках имеющихся полномочий в соответствии с российским законодательством"."Из 59-ти доставленных для разбирательства в правоохранительные органы иностранных граждан 25 находились в Российской Федерации с нарушением положений российского миграционного законодательства. Они привлекаются к ответственности по закону", - сказали в МИД РФ. Там подчеркнули, что "некоторые подозреваются в принадлежности к радикальным группировкам". "Российская сторона с сожалением констатирует, что налицо явное пренебрежение указанными иностранцами законами Российской Федерации, стремление противопоставить себя нашему обществу и государству", - сказали в МИД России."Упомянутая проверка не была нацелена против граждан какой-либо конкретной страны", - подчеркнули в ведомстве."Однако, те иностранцы, которые сознательно нарушают российское миграционное законодательство и находятся в Российской Федерации нелегально, должны отдавать себе отчет в неизбежных для них правовых последствиях подобного поведения", - заключили там.Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили, что столичные полицейские совместно с коллегами из региональных подразделений ФСБ России и Росгвардии на прошлой неделе проверили баню в Тимирязевском районе в рамках комплекса мероприятий, направленных на противодействие незаконной миграции. После рейда силовиков почти 60 мигрантов были доставлены в отделение полиции, 25-ти из них грозит выдворение из России. В ведомстве подчеркнули, что какие-либо противоправные действия в отношении вышеуказанных лиц полицейскими не совершались, обращений от них в отделение МВД не поступало.В киргизском и русском сегментах социальных сетей распространилось видео, на котором люди в форме правоохранительных органов России проводят задержание граждан Киргизии в бане в Москве. В понедельник МИД Киргизии вручил российской стороне ноту с просьбой объяснить задержание граждан республики в банном комплексе "Бодрость" на севере Москвы.В пресс-службе киргизского министерства указали, что с гражданами страны, "пострадавшими в банном комплексе в ходе рейда правоохранительных органов России, были проведены встречи". Им было предложено написать заявления, но они отказались. В ведомстве уточнили, что сейчас из 24 задержанных граждан Киргизии уже отпущены 22.
https://ria.ru/20250415/migratsiya-2011304011.html
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россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
При проверке в московском банном комплексе задержали нелегалов
МИД: задержанных в московском банном комплексе подозревают в связях с радикалами
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Проверка правоохранительными органами банного комплекса в Москве носила плановый характер, не была нацелена против граждан какой-либо страны, заявили РИА Новости в МИД России.
Как пояснили в МИД России,"10 апреля российскими правоохранительными органами была проведена плановая проверка общественных помещений, банного комплекса "Бодрость" и других, расположенных в Тимирязевском районе Москвы
в рамках текущей работы по поддержанию безопасности и общественного порядка в столице".
"По итогам мероприятия выяснилось, что почти половина иностранцев находились в нашей стране незаконно", - указали в министерстве.
Там отметили, что "некоторые пользователи социальных сетей, комментируя видео с процессом задержания, указывают на чрезмерное применение силовых методов".
"Вместе с тем, по имеющейся информации в ходе операции иностранные граждане оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов", - пояснили в МИД. "По этой причине в отношении этих иностранцев были применены соответствующие меры", - добавили там. В министерстве заметили, что "при этом работники наших силовых ведомств действовали в рамках имеющихся полномочий в соответствии с российским законодательством".
"Из 59-ти доставленных для разбирательства в правоохранительные органы иностранных граждан 25 находились в Российской Федерации с нарушением положений российского миграционного законодательства. Они привлекаются к ответственности по закону", - сказали в МИД РФ. Там подчеркнули, что "некоторые подозреваются в принадлежности к радикальным группировкам". "Российская сторона с сожалением констатирует, что налицо явное пренебрежение указанными иностранцами законами Российской Федерации, стремление противопоставить себя нашему обществу и государству", - сказали в МИД России.
"Упомянутая проверка не была нацелена против граждан какой-либо конкретной страны", - подчеркнули в ведомстве.
"Однако, те иностранцы, которые сознательно нарушают российское миграционное законодательство и находятся в Российской Федерации нелегально, должны отдавать себе отчет в неизбежных для них правовых последствиях подобного поведения", - заключили там.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили, что столичные полицейские совместно с коллегами из региональных подразделений ФСБ России
и Росгвардии
на прошлой неделе проверили баню в Тимирязевском районе в рамках комплекса мероприятий, направленных на противодействие незаконной миграции. После рейда силовиков почти 60 мигрантов были доставлены в отделение полиции, 25-ти из них грозит выдворение из России. В ведомстве подчеркнули, что какие-либо противоправные действия в отношении вышеуказанных лиц полицейскими не совершались, обращений от них в отделение МВД не поступало.
В киргизском и русском сегментах социальных сетей распространилось видео, на котором люди в форме правоохранительных органов России проводят задержание граждан Киргизии
в бане в Москве. В понедельник МИД Киргизии вручил российской стороне ноту с просьбой объяснить задержание граждан республики в банном комплексе "Бодрость" на севере Москвы.
В пресс-службе киргизского министерства указали, что с гражданами страны, "пострадавшими в банном комплексе в ходе рейда правоохранительных органов России, были проведены встречи". Им было предложено написать заявления, но они отказались. В ведомстве уточнили, что сейчас из 24 задержанных граждан Киргизии уже отпущены 22.