https://ria.ru/20250416/yemen-2011482026.html
Британия впервые с января сообщила об инциденте с судном у Йемена
Британия впервые с января сообщила об инциденте с судном у Йемена - РИА Новости, 16.04.2025
Британия впервые с января сообщила об инциденте с судном у Йемена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС впервые за несколько месяцев сообщило об инциденте с судном у Йемена. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T00:53:00+03:00
2025-04-16T00:53:00+03:00
2025-04-16T00:53:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС впервые за несколько месяцев сообщило об инциденте с судном у Йемена. Сообщается, что инцидент произошёл в 100 морских милях (185,2 километра) к востоку от Адена, Йемен. "Капитан судна сообщил, что вооружённые лица на нескольких малых судах преследовали его в течение примерно двух часов, раздавались выстрелы. Капитан изменил курс в сторону побережья Йемена, и малые суда впоследствии покинули этот район", - говорится в сообщении UKMTO в соцсети X. Управление сообщило, что экипаж находится в безопасности. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. В январе UKMTO сообщало об инциденте в Персидском заливе. В декабре 2024 года управление сообщало о нападении на судно у берегов йеменского порта Аден.
https://ria.ru/20250414/udary-2011253249.html
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в мире, йемен, аден, персидский залив
В мире, Йемен, Аден, Персидский залив
Британия впервые с января сообщила об инциденте с судном у Йемена
ВМС Британии впервые с января сообщили об инциденте с судном у Йемена