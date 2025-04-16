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Британия впервые с января сообщила об инциденте с судном у Йемена - РИА Новости, 16.04.2025
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00:53 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/yemen-2011482026.html
Британия впервые с января сообщила об инциденте с судном у Йемена
Британия впервые с января сообщила об инциденте с судном у Йемена - РИА Новости, 16.04.2025
Британия впервые с января сообщила об инциденте с судном у Йемена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС впервые за несколько месяцев сообщило об инциденте с судном у Йемена. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T00:53:00+03:00
2025-04-16T00:53:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС впервые за несколько месяцев сообщило об инциденте с судном у Йемена. Сообщается, что инцидент произошёл в 100 морских милях (185,2 километра) к востоку от Адена, Йемен. "Капитан судна сообщил, что вооружённые лица на нескольких малых судах преследовали его в течение примерно двух часов, раздавались выстрелы. Капитан изменил курс в сторону побережья Йемена, и малые суда впоследствии покинули этот район", - говорится в сообщении UKMTO в соцсети X. Управление сообщило, что экипаж находится в безопасности. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. В январе UKMTO сообщало об инциденте в Персидском заливе. В декабре 2024 года управление сообщало о нападении на судно у берегов йеменского порта Аден.
https://ria.ru/20250414/udary-2011253249.html
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в мире, йемен, аден, персидский залив
В мире, Йемен, Аден, Персидский залив
Британия впервые с января сообщила об инциденте с судном у Йемена

ВМС Британии впервые с января сообщили об инциденте с судном у Йемена

© Фото : Royal NavyКорабль "Патрик Блэкетт XV"
Корабль Патрик Блэкетт XV - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : Royal Navy
Корабль "Патрик Блэкетт XV". Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС впервые за несколько месяцев сообщило об инциденте с судном у Йемена.
Сообщается, что инцидент произошёл в 100 морских милях (185,2 километра) к востоку от Адена, Йемен.
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"Капитан судна сообщил, что вооружённые лица на нескольких малых судах преследовали его в течение примерно двух часов, раздавались выстрелы. Капитан изменил курс в сторону побережья Йемена, и малые суда впоследствии покинули этот район", - говорится в сообщении UKMTO в соцсети X.
Управление сообщило, что экипаж находится в безопасности. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
В январе UKMTO сообщало об инциденте в Персидском заливе. В декабре 2024 года управление сообщало о нападении на судно у берегов йеменского порта Аден.
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