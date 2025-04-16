https://ria.ru/20250416/yandeks-2011622623.html

В "Яндекс.Переводчик" добавят семь языков народов России

В "Яндекс.Переводчик" добавят семь языков народов России - РИА Новости, 16.04.2025

В "Яндекс.Переводчик" добавят семь языков народов России

Семь языков народов России добавят в Яндекс.Переводчик до конца 2025 года, на данный момент в сервис уже добавлены осетинский, коми и тувинский языки, сообщил... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T16:58:00+03:00

2025-04-16T16:58:00+03:00

2025-04-16T16:59:00+03:00

общество

технологии

россия

игорь баринов

яндекс

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Семь языков народов России добавят в Яндекс.Переводчик до конца 2025 года, на данный момент в сервис уже добавлены осетинский, коми и тувинский языки, сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов. "В контексте сохранения языков обращу внимание, что с 2023 года Дом народов России обеспечивает подготовку корпусов родных языков для включения в Яндекс.Переводчик. Это уникальная работа... К концу текущего года мы ожидаем, что в сервисе появится еще семь языков народов России", - сказал Баринов на заседании итоговой коллегии ФАДН России. По его словам, в настоящее время в сервис добавлены осетинский, коми и тувинский языки, а также технологии синтеза и распознавания речи для башкирского, марийского и чувашского языков.

https://ria.ru/20250216/yazyki-1999640568.html

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общество, технологии, россия, игорь баринов, яндекс, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)