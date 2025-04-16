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В "Яндекс.Переводчик" добавят семь языков народов России - РИА Новости, 16.04.2025
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16:58 16.04.2025 (обновлено: 16:59 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/yandeks-2011622623.html
В "Яндекс.Переводчик" добавят семь языков народов России
В "Яндекс.Переводчик" добавят семь языков народов России - РИА Новости, 16.04.2025
В "Яндекс.Переводчик" добавят семь языков народов России
Семь языков народов России добавят в Яндекс.Переводчик до конца 2025 года, на данный момент в сервис уже добавлены осетинский, коми и тувинский языки, сообщил... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:58:00+03:00
2025-04-16T16:59:00+03:00
общество
технологии
россия
игорь баринов
яндекс
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Семь языков народов России добавят в Яндекс.Переводчик до конца 2025 года, на данный момент в сервис уже добавлены осетинский, коми и тувинский языки, сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов. "В контексте сохранения языков обращу внимание, что с 2023 года Дом народов России обеспечивает подготовку корпусов родных языков для включения в Яндекс.Переводчик. Это уникальная работа... К концу текущего года мы ожидаем, что в сервисе появится еще семь языков народов России", - сказал Баринов на заседании итоговой коллегии ФАДН России. По его словам, в настоящее время в сервис добавлены осетинский, коми и тувинский языки, а также технологии синтеза и распознавания речи для башкирского, марийского и чувашского языков.
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общество, технологии, россия, игорь баринов, яндекс, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
Общество, Технологии, Россия, Игорь Баринов, Яндекс, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
В "Яндекс.Переводчик" добавят семь языков народов России

Баринов: 7 языков народов России добавят в "Яндекс.Переводчик" до конца года

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастница Петербургского международного экономического форума - 2021
Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Семь языков народов России добавят в Яндекс.Переводчик до конца 2025 года, на данный момент в сервис уже добавлены осетинский, коми и тувинский языки, сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов.
"В контексте сохранения языков обращу внимание, что с 2023 года Дом народов России обеспечивает подготовку корпусов родных языков для включения в Яндекс.Переводчик. Это уникальная работа... К концу текущего года мы ожидаем, что в сервисе появится еще семь языков народов России", - сказал Баринов на заседании итоговой коллегии ФАДН России.
По его словам, в настоящее время в сервис добавлены осетинский, коми и тувинский языки, а также технологии синтеза и распознавания речи для башкирского, марийского и чувашского языков.
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Языки в России вымирают быстрее, чем в среднем по миру, заявил ученый
16 февраля, 07:05
 
ОбществоТехнологииРоссияИгорь БариновЯндексФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
 
 
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