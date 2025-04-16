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Яковенко рассказал, что Россия потребует при решении конфликта на Украине - РИА Новости, 16.04.2025
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07:45 16.04.2025 (обновлено: 11:44 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/yakovenko-2011496530.html
Яковенко рассказал, что Россия потребует при решении конфликта на Украине
Яковенко рассказал, что Россия потребует при решении конфликта на Украине - РИА Новости, 16.04.2025
Яковенко рассказал, что Россия потребует при решении конфликта на Украине
Россия будет требовать гарантий безопасности в любом урегулировании украинского кризиса, такое мнение выразил в статье для РИА Новости замгендиректора... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T07:45:00+03:00
2025-04-16T11:44:00+03:00
россия
украина
европа
александр яковенко
нато
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Россия будет требовать гарантий безопасности в любом урегулировании украинского кризиса, такое мнение выразил в статье для РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Но вот что в Европе совсем не хотят замечать. В любом урегулировании на Украине Москва будет требовать гарантий своей безопасности на западном направлении, и, надо полагать, поэтому (президент США. — Прим. ред.) Трамп на днях заявил, что Европа тоже будет находиться за столом переговоров. "Соскочить" с крючка урегулирования у них не получится, будь то членство в НАТО или в Евросоюзе. И Россия будет вправе требовать, чтобы их коллективные потенциалы не создавали нам угрозу, пусть даже в форме планов, реализация которых может вызывать сомнения", — написал он. По словам Яковенко, урегулирование будет исключать любое иностранное военное присутствие на Украине, "которая вернется в свой нейтральный статус", из которого исходил и Будапештский меморандум. Он считает, что выйти на договоренность удастся только на основе материальных гарантий безопасности России, а также если Украина и поддерживающие ее страны Европы с учетом срыва минских договоренностей 2015 года "обновят свои знания" по принципам международного права, в частности — соблюдения договоров и неизменности обязательств.
https://ria.ru/20250210/yakovenko-1998416663.html
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россия, украина, европа, александр яковенко, нато
Россия, Украина, Европа, Александр Яковенко, НАТО
Яковенко рассказал, что Россия потребует при решении конфликта на Украине

Яковенко: РФ потребует гарантий безопасности в любом решении кризиса на Украине

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Россия будет требовать гарантий безопасности в любом урегулировании украинского кризиса, такое мнение выразил в статье для РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Но вот что в Европе совсем не хотят замечать. В любом урегулировании на Украине Москва будет требовать гарантий своей безопасности на западном направлении, и, надо полагать, поэтому (президент США. — Прим. ред.) Трамп на днях заявил, что Европа тоже будет находиться за столом переговоров. "Соскочить" с крючка урегулирования у них не получится, будь то членство в НАТО или в Евросоюзе. И Россия будет вправе требовать, чтобы их коллективные потенциалы не создавали нам угрозу, пусть даже в форме планов, реализация которых может вызывать сомнения", — написал он.
По словам Яковенко, урегулирование будет исключать любое иностранное военное присутствие на Украине, "которая вернется в свой нейтральный статус", из которого исходил и Будапештский меморандум.
Он считает, что выйти на договоренность удастся только на основе материальных гарантий безопасности России, а также если Украина и поддерживающие ее страны Европы с учетом срыва минских договоренностей 2015 года "обновят свои знания" по принципам международного права, в частности — соблюдения договоров и неизменности обязательств.
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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РоссияУкраинаЕвропаАлександр ЯковенкоНАТО
 
 
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