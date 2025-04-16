https://ria.ru/20250416/wsj-2011486533.html

СМИ: американский регулятор требует от Meta* $30 миллиардов за отзыв иска

СМИ: американский регулятор требует от Meta* $30 миллиардов за отзыв иска - РИА Новости, 16.04.2025

СМИ: американский регулятор требует от Meta* $30 миллиардов за отзыв иска

Федеральная торговая комиссия США (FTC) выдвинула требование о выплате 30 миллиардов долларов в качестве компенсации за прекращение судебного разбирательства в... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T02:54:00+03:00

2025-04-16T02:54:00+03:00

2025-04-16T02:54:00+03:00

в мире

россия

сша

марк цукерберг

дональд трамп

facebook

whatsapp inc.

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968661305_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_ce377cb4353091a7c7f1469f614dd585.jpg

ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Федеральная торговая комиссия США (FTC) выдвинула требование о выплате 30 миллиардов долларов в качестве компенсации за прекращение судебного разбирательства в адрес компании Meta* (включает Facebook* и Instagram*, признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), сообщает газета Wall Street Journal. "FTC потребовала 30 миллиардов долларов за прекращение дела. Цукерберг предложил гораздо меньше и надеялся, что Трамп поддержит его," - говорится в сообщении издания. В конце марта Марк Цукерберг связался с руководителем Федеральной торговой комиссии (FTC) и сообщил, что Meta* готова заплатить 450 миллионов долларов, чтобы завершить затянувшееся антимонопольное разбирательство. По словам источников, знакомых с ситуацией, во время телефонного разговора Цукерберг был уверен, что президент США Дональд Трамп поддержит его в споре с FTC. Это было связано с тем, что ранее руководитель американской корпорации Meta* активно выстраивал отношения с Трампом. В частности, компания Цукерберга внесла 1 миллион долларов на инаугурацию президента и урегулировала судебный иск на сумму 25 миллионов долларов. Ранее Федеральная торговая комиссия США выдвинула обвинения в адрес компании Meta*, связанные с нарушением антимонопольного законодательства в сфере социальных сетей в результате приобретения Instagram* и WhatsApp (принадлежит компании Meta*). 14 апреля в окружном суде Вашингтона началось рассмотрение данного дела.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250201/ssha-1996743583.html

https://realty.ria.ru/20250404/tsukerberg-2009311340.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, марк цукерберг, дональд трамп, facebook, whatsapp inc., технологии