https://ria.ru/20250416/wings-2011588019.html

Red Wings предупредила о мошеннических сообщениях якобы от лица компании

Red Wings предупредила о мошеннических сообщениях якобы от лица компании - РИА Новости, 16.04.2025

Red Wings предупредила о мошеннических сообщениях якобы от лица компании

Авиакомпания "Ред Вингс" (Red Wings) предупредила пассажиров о новой мошеннической схеме: злоумышленники пишут в социальной сети "ВКонтакте" от имени... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T15:09:00+03:00

2025-04-16T15:09:00+03:00

2025-04-16T15:09:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Авиакомпания "Ред Вингс" (Red Wings) предупредила пассажиров о новой мошеннической схеме: злоумышленники пишут в социальной сети "ВКонтакте" от имени авиакомпании и предлагают приобрести билеты со скидками, запрашивая конфиденциальную информацию. "Команда Red Wings предупреждает клиентов и партнеров о выявленных случаях мошеннических действий злоумышленников, которые пишут в социальной сети "ВКонтакте" от имени авиакомпании… Клиенту предлагают приобрести билеты со скидками и просят предоставить данные бронирования, другую конфиденциальную информацию", - говорится в сообщении авиаперевозчика в его Telegram-канале. Там напомнили, что сотрудники компании никогда по собственной инициативе не звонят и не пишут пассажирам, чтобы предложить оформить перевозку в рамках каких-либо акций. Официальная коммуникация с пассажирами осуществляется только по вопросам корректировок расписания рейса, письма от сотрудников компании поступают только с адресов с доменным именем @flyredwings.com или через смс-сообщения. "Если вы получили сомнительный телефонный звонок или сообщение, не передавайте свои персональные данные, не переходите по ссылкам и не называйте мошенникам никаких кодов", - порекомендовали в Red Wings.

https://ria.ru/20250411/moshennichestvo-2010775306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, происшествия