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Red Wings предупредила о мошеннических сообщениях якобы от лица компании - РИА Новости, 16.04.2025
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15:09 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/wings-2011588019.html
Red Wings предупредила о мошеннических сообщениях якобы от лица компании
Red Wings предупредила о мошеннических сообщениях якобы от лица компании - РИА Новости, 16.04.2025
Red Wings предупредила о мошеннических сообщениях якобы от лица компании
Авиакомпания "Ред Вингс" (Red Wings) предупредила пассажиров о новой мошеннической схеме: злоумышленники пишут в социальной сети "ВКонтакте" от имени... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T15:09:00+03:00
2025-04-16T15:09:00+03:00
технологии
происшествия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Авиакомпания "Ред Вингс" (Red Wings) предупредила пассажиров о новой мошеннической схеме: злоумышленники пишут в социальной сети "ВКонтакте" от имени авиакомпании и предлагают приобрести билеты со скидками, запрашивая конфиденциальную информацию. "Команда Red Wings предупреждает клиентов и партнеров о выявленных случаях мошеннических действий злоумышленников, которые пишут в социальной сети "ВКонтакте" от имени авиакомпании… Клиенту предлагают приобрести билеты со скидками и просят предоставить данные бронирования, другую конфиденциальную информацию", - говорится в сообщении авиаперевозчика в его Telegram-канале. Там напомнили, что сотрудники компании никогда по собственной инициативе не звонят и не пишут пассажирам, чтобы предложить оформить перевозку в рамках каких-либо акций. Официальная коммуникация с пассажирами осуществляется только по вопросам корректировок расписания рейса, письма от сотрудников компании поступают только с адресов с доменным именем @flyredwings.com или через смс-сообщения. "Если вы получили сомнительный телефонный звонок или сообщение, не передавайте свои персональные данные, не переходите по ссылкам и не называйте мошенникам никаких кодов", - порекомендовали в Red Wings.
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технологии, происшествия
Технологии, Происшествия
Red Wings предупредила о мошеннических сообщениях якобы от лица компании

Red Wings предупредила пассажиров о сообщениях якобы от лица компании

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе
 Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Авиакомпания "Ред Вингс" (Red Wings) предупредила пассажиров о новой мошеннической схеме: злоумышленники пишут в социальной сети "ВКонтакте" от имени авиакомпании и предлагают приобрести билеты со скидками, запрашивая конфиденциальную информацию.
"Команда Red Wings предупреждает клиентов и партнеров о выявленных случаях мошеннических действий злоумышленников, которые пишут в социальной сети "ВКонтакте" от имени авиакомпании… Клиенту предлагают приобрести билеты со скидками и просят предоставить данные бронирования, другую конфиденциальную информацию", - говорится в сообщении авиаперевозчика в его Telegram-канале.
Там напомнили, что сотрудники компании никогда по собственной инициативе не звонят и не пишут пассажирам, чтобы предложить оформить перевозку в рамках каких-либо акций. Официальная коммуникация с пассажирами осуществляется только по вопросам корректировок расписания рейса, письма от сотрудников компании поступают только с адресов с доменным именем @flyredwings.com или через смс-сообщения.
"Если вы получили сомнительный телефонный звонок или сообщение, не передавайте свои персональные данные, не переходите по ссылкам и не называйте мошенникам никаких кодов", - порекомендовали в Red Wings.
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