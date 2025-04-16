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ФСБ сделала отчет после сообщений о "звуковой пушке" на протестах в Сербии - РИА Новости, 16.04.2025
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21:09 16.04.2025 (обновлено: 21:39 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/vuchich-2011688108.html
ФСБ сделала отчет после сообщений о "звуковой пушке" на протестах в Сербии
ФСБ сделала отчет после сообщений о "звуковой пушке" на протестах в Сербии - РИА Новости, 16.04.2025
ФСБ сделала отчет после сообщений о "звуковой пушке" на протестах в Сербии
Эксперты ФСБ России установили, что так называемые звуковые пушки не применялись во время протестов в Белграде 15 марта, заявил президент Сербии Александр... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T21:09:00+03:00
2025-04-16T21:39:00+03:00
в мире
сербия
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россия
александр вучич
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БЕЛГРАД, 16 апр — РИА Новости. Эксперты ФСБ России установили, что так называемые звуковые пушки не применялись во время протестов в Белграде 15 марта, заявил президент Сербии Александр Вучич.В конце марта глава государства заявил о прибытии в Белград представителей ФСБ для участия в расследовании. В среду в обращении к населению он зачитал отчет российской спецслужбы, которую назвал одной из самых известных в мире наряду с американским ФБР, отметив ее исключительные возможности и длительность пребывания Александра Бортникова во главе организации. "Заключение: на основании полученных результатов может быть сделан категорический вывод, что акустические устройства типа (далее перечисление. — Прим. ред.), которые имеют полицейские органы Сербии, не были применены в ходе протеста", — подчеркнул Вучич.Он уточнил, что российские специалисты вели работу в нескольких направлениях: изучение технических характеристик звуковых установок МВД Сербии, анализ видео и аудиоматериалов с места происшествия, анализ медицинских данных сотрудников полиции и других служб, присутствовавших на митинге, а также эксперименты над животными, конкретно собаками, на полигоне с акустическими пушками указанных типов. Бывший начальник Генштаба Сербии и один из лидеров оппозиции Здравко Понош ранее написал в соцсетях, что во время 15 минут молчания в память о 15 погибших при обрушении 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде полиция якобы применила звуковую установку. В тишине на улице Краля Милана возник шум, который обеспокоил демонстрантов, причины его неизвестны. Видео резко разбегающихся в стороны людей и предположения о причинах паники заполнили соцсети. МВД, Министерство обороны и Агентство безопасности и информации Сербии категорически опровергли обвинения в применении "звуковой пушки". Вучич заявил, что уйдет с поста президента, если оппозиция представит хоть одно доказательство применения такого устройства. По его словам, методы киевского Майдана в Сербии не пройдут. Он также призвал министра юстиции Майю Попович выяснить, кто распространяет эти слухи. Прокуратура предписала МВД провести следствие.
https://ria.ru/20250413/vulin-2010963525.html
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в мире, сербия, белград (город), россия, александр вучич, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Сербия, Белград (город), Россия, Александр Вучич, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ сделала отчет после сообщений о "звуковой пушке" на протестах в Сербии

Вучич: ФСБ установила, что звуковая пушка не применялась на протесте в Белграде

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 16 апр — РИА Новости. Эксперты ФСБ России установили, что так называемые звуковые пушки не применялись во время протестов в Белграде 15 марта, заявил президент Сербии Александр Вучич.
В конце марта глава государства заявил о прибытии в Белград представителей ФСБ для участия в расследовании. В среду в обращении к населению он зачитал отчет российской спецслужбы, которую назвал одной из самых известных в мире наряду с американским ФБР, отметив ее исключительные возможности и длительность пребывания Александра Бортникова во главе организации.
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"Заключение: на основании полученных результатов может быть сделан категорический вывод, что акустические устройства типа (далее перечисление. — Прим. ред.), которые имеют полицейские органы Сербии, не были применены в ходе протеста", — подчеркнул Вучич.
Он уточнил, что российские специалисты вели работу в нескольких направлениях: изучение технических характеристик звуковых установок МВД Сербии, анализ видео и аудиоматериалов с места происшествия, анализ медицинских данных сотрудников полиции и других служб, присутствовавших на митинге, а также эксперименты над животными, конкретно собаками, на полигоне с акустическими пушками указанных типов.
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Бывший начальник Генштаба Сербии и один из лидеров оппозиции Здравко Понош ранее написал в соцсетях, что во время 15 минут молчания в память о 15 погибших при обрушении 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде полиция якобы применила звуковую установку. В тишине на улице Краля Милана возник шум, который обеспокоил демонстрантов, причины его неизвестны. Видео резко разбегающихся в стороны людей и предположения о причинах паники заполнили соцсети.
МВД, Министерство обороны и Агентство безопасности и информации Сербии категорически опровергли обвинения в применении "звуковой пушки". Вучич заявил, что уйдет с поста президента, если оппозиция представит хоть одно доказательство применения такого устройства. По его словам, методы киевского Майдана в Сербии не пройдут. Он также призвал министра юстиции Майю Попович выяснить, кто распространяет эти слухи. Прокуратура предписала МВД провести следствие.
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В миреСербияБелград (город)РоссияАлександр ВучичФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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