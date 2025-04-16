ВТО понизила прогноз роста мирового ВВП из-за пошлин
ВТО понизила прогноз роста мирового ВВП до 2,2% в 2025-м из-за пошлин
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 16 апр — РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) понизила прогноз роста мирового ВВП до 2,2 процента из-за пошлин, говорится в докладе "Перспективы и статистика мировой торговли".
"Модель глобальной торговли предсказывает корректировку мирового производства в сторону понижения в результате введения новых пошлин и усиления неопределенности в торговой политике. Базовый прогноз предполагал, что рост мирового ВВП по рыночным обменным курсам останется на уровне 2,8 процента в 2025 году, а затем снизится до 2,6 процента в 2026-м. После корректировки рост ВВП в 2025 году должен составить 2,2 процента, что на 0,6 процентного пункта ниже базового прогноза", — указывается в документе.
Там также сказано, что в следующем году рост должен сохраниться на уровне 2,4 процента, что на 0,2 процентного пункта ниже базового прогноза и уровня последних лет.
Второго апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая ставка — десять процентов, при этом почти каждое государство столкнется с повышенными тарифами — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.
На минувшей неделе американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому для всех, кроме Китая, в течение 90 дней будут действовать базовые импортные пошлины в десять процентов.
В отношении Пекина новые тарифы складывались с уже действующими и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные пошлины — 34 процента на все американские товары. Затем обе стороны еще несколько раз повышали ставки, пока американская не достигла 145 процентов, а китайская — 125.