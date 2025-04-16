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ВТБ планирует выйти из непрофильных активов - РИА Новости, 16.04.2025
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17:00 16.04.2025 (обновлено: 19:17 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/vtb-2011623448.html
ВТБ планирует выйти из непрофильных активов
ВТБ планирует выйти из непрофильных активов - РИА Новости, 16.04.2025
ВТБ планирует выйти из непрофильных активов
ВТБ в ближайшие пять лет планирует выйти из непрофильных активов из-за ужесточения регулирования со стороны ЦБ РФ, сказал глава банка Андрей Костин. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:00:00+03:00
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экономика
андрей костин (банкир)
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россия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ВТБ в ближайшие пять лет планирует выйти из непрофильных активов из-за ужесточения регулирования со стороны ЦБ РФ, сказал глава банка Андрей Костин. "Центральный банк, кстати, нас дестимулирует "лезть" в другие отрасли. Я считаю, что это правильно", - сказал он на форуме Data Fusion. "Я для себя принял решение на ближайшие пять лет, когда будут ужесточаться требования по непрофильным и нефинансовым активам. У нас задача выйти из всех этих активов, которые не относятся к прямой банковской деятельности, и заниматься исключительно банковской деятельностью", - добавил Костин.
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экономика, андрей костин (банкир), центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Андрей Костин (банкир), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ВТБ планирует выйти из непрофильных активов

Костин: ВТБ планирует выйти из непрофильных активов в течение пяти лет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве
Вывеска ВТБ на здании в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска ВТБ на здании в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ВТБ в ближайшие пять лет планирует выйти из непрофильных активов из-за ужесточения регулирования со стороны ЦБ РФ, сказал глава банка Андрей Костин.
"Центральный банк, кстати, нас дестимулирует "лезть" в другие отрасли. Я считаю, что это правильно", - сказал он на форуме Data Fusion.
"Я для себя принял решение на ближайшие пять лет, когда будут ужесточаться требования по непрофильным и нефинансовым активам. У нас задача выйти из всех этих активов, которые не относятся к прямой банковской деятельности, и заниматься исключительно банковской деятельностью", - добавил Костин.
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