Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
Гладков: ВСУ атаковали девять населенных пунктов Белгородской области дронами
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Украинские военные атаковали девять населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Муром Шебекинского округа дрон атаковал недействующий объект торговли - здание полностью уничтожено огнём. В районе села Белянка беспилотник ударил по грузовому автомобилю - повреждён прицеп. В посёлке Красная Яруга от удара FPV-дрона повреждено остекление административного здания. В результате детонации второго дрона повреждены два припаркованных автомобиля, а также остекление частного домовладения. Третий БПЛА атаковал частный дом - повреждена стена", - написал он.
Гладков добавил, что в Грайворонском округе село Мокрая Орловка также подверглось атаке дрона - повреждена линия электропередачи. Часть жителей села временно остаётся без света. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ. В селе Волчья Александровка Волоконовского района дрон сдетонировал на территории частного домовладения - повреждена теплица.
"В Белгородском районе в селе Николаевка FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль - разбито лобовое стекло, повреждена кабина. В селе Красный Октябрь дрон ударил по сельхозпредприятию - повреждены остекление и фасад административного здания", - уточнил губернатор.
Также глава региона подчеркнул, что в Борисовском районе в селе Берёзовка в результате атаки беспилотника в частном доме и хозпостройке выбиты окна. А в селе Байцуры от детонации дрона возле частного дома перебита газовая труба - утечка газа устранена.
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