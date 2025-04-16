https://ria.ru/20250416/vsu-2011696009.html

Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область

Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 16.04.2025

Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область

Украинские военные атаковали девять населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T22:19:00+03:00

2025-04-16T22:19:00+03:00

2025-04-16T22:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

россия

белгородский район

вячеслав гладков

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Украинские военные атаковали девять населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Муром Шебекинского округа дрон атаковал недействующий объект торговли - здание полностью уничтожено огнём. В районе села Белянка беспилотник ударил по грузовому автомобилю - повреждён прицеп. В посёлке Красная Яруга от удара FPV-дрона повреждено остекление административного здания. В результате детонации второго дрона повреждены два припаркованных автомобиля, а также остекление частного домовладения. Третий БПЛА атаковал частный дом - повреждена стена", - написал он. Гладков добавил, что в Грайворонском округе село Мокрая Орловка также подверглось атаке дрона - повреждена линия электропередачи. Часть жителей села временно остаётся без света. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ. В селе Волчья Александровка Волоконовского района дрон сдетонировал на территории частного домовладения - повреждена теплица. "В Белгородском районе в селе Николаевка FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль - разбито лобовое стекло, повреждена кабина. В селе Красный Октябрь дрон ударил по сельхозпредприятию - повреждены остекление и фасад административного здания", - уточнил губернатор. Также глава региона подчеркнул, что в Борисовском районе в селе Берёзовка в результате атаки беспилотника в частном доме и хозпостройке выбиты окна. А в селе Байцуры от детонации дрона возле частного дома перебита газовая труба - утечка газа устранена.

https://ria.ru/20250414/sumy-2011224740.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, россия, белгородский район, вячеслав гладков