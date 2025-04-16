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После атак ВСУ в Брянской области сгорели почти 20 домов
После атак ВСУ в Брянской области сгорели почти 20 домов - РИА Новости, 16.04.2025
После атак ВСУ в Брянской области сгорели почти 20 домов
Почти два десятка домов полностью сгорели в результате атак ВСУ брянских населенных пунктов, повреждены школа и социально-культурный центр, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T20:57:00+03:00
2025-04-16T20:57:00+03:00
2025-04-16T21:16:00+03:00
брянская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Почти два десятка домов полностью сгорели в результате атак ВСУ брянских населенных пунктов, повреждены школа и социально-культурный центр, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."ВСУ продолжают действовать подло, как фашисты! Выжигают дотла дома мирных жителей и атакуют гражданскую инфраструктуру! Сегодня в течение дня украинские нацисты атаковали дронами-камикадзе населенные пункты Хоромное, Любечане, Новый Ропск, Зерново, Сопычи. В результате террористических действий ВСУ полностью сгорели 18 домов, две хозпостройки. Повреждено здание школы и социально-культурного центра", - написал глава региона.Пострадавших нет, уточнил Богомаз.
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брянская область, вооруженные силы украины, происшествия, россия, александр богомаз
Брянская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Александр Богомаз
После атак ВСУ в Брянской области сгорели почти 20 домов
Богомаз: после атак ВСУ в Брянской области дотла сгорели 18 домов