https://ria.ru/20250416/vsu-2011686967.html

После атак ВСУ в Брянской области сгорели почти 20 домов

После атак ВСУ в Брянской области сгорели почти 20 домов - РИА Новости, 16.04.2025

После атак ВСУ в Брянской области сгорели почти 20 домов

Почти два десятка домов полностью сгорели в результате атак ВСУ брянских населенных пунктов, повреждены школа и социально-культурный центр, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T20:57:00+03:00

2025-04-16T20:57:00+03:00

2025-04-16T21:16:00+03:00

брянская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Почти два десятка домов полностью сгорели в результате атак ВСУ брянских населенных пунктов, повреждены школа и социально-культурный центр, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."ВСУ продолжают действовать подло, как фашисты! Выжигают дотла дома мирных жителей и атакуют гражданскую инфраструктуру! Сегодня в течение дня украинские нацисты атаковали дронами-камикадзе населенные пункты Хоромное, Любечане, Новый Ропск, Зерново, Сопычи. В результате террористических действий ВСУ полностью сгорели 18 домов, две хозпостройки. Повреждено здание школы и социально-культурного центра", - написал глава региона.Пострадавших нет, уточнил Богомаз.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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брянская область, вооруженные силы украины, происшествия, россия, александр богомаз