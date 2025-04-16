https://ria.ru/20250416/vsu-2011683025.html
ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 16.04.2025
ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области, два человека пострадали, они госпитализированы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T20:49:00+03:00
2025-04-16T20:49:00+03:00
2025-04-16T21:29:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области, два человека пострадали, они госпитализированы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. "Два населённых пункта под ударом ВСУ. Пострадали два мирных жителя", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что в посёлке Красная Яруга в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина, его с минно-взрывной травмой доставили в Ракитянскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 Белгорода. Кроме того, по данным главы региона, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон ударил по автомобилю, в результате чего ранен мужчина. Он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными слепыми осколочными ранениями головы в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство также получило повреждения.
https://ria.ru/20250416/gorlovka-2011667387.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области
Губернатор Гладков: ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области