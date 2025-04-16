Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:49 16.04.2025 (обновлено: 21:29 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/vsu-2011683025.html
ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 16.04.2025
ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области, два человека пострадали, они госпитализированы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T20:49:00+03:00
2025-04-16T21:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876750575_0:23:1519:878_1920x0_80_0_0_7ab321ad0e4e46acd479c0de51024f57.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области, два человека пострадали, они госпитализированы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. "Два населённых пункта под ударом ВСУ. Пострадали два мирных жителя", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что в посёлке Красная Яруга в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина, его с минно-взрывной травмой доставили в Ракитянскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 Белгорода. Кроме того, по данным главы региона, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон ударил по автомобилю, в результате чего ранен мужчина. Он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными слепыми осколочными ранениями головы в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство также получило повреждения.
https://ria.ru/20250416/gorlovka-2011667387.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876750575_0:37:1393:1082_1920x0_80_0_0_0ab488678488f21231de722b25bd10bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области

© РИА НовостиСело Новая Таволжанка в Белгородской области. Кадр видео
Село Новая Таволжанка в Белгородской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости
Село Новая Таволжанка в Белгородской области. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области, два человека пострадали, они госпитализированы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Два населённых пункта под ударом ВСУ. Пострадали два мирных жителя", - написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в посёлке Красная Яруга в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина, его с минно-взрывной травмой доставили в Ракитянскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 Белгорода.
Кроме того, по данным главы региона, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон ударил по автомобилю, в результате чего ранен мужчина. Он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными слепыми осколочными ранениями головы в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство также получило повреждения.
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами и дронами
Вчера, 19:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала