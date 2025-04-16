https://ria.ru/20250416/vsu-2011623615.html
Российский штурмовик рассказал о действиях ВСУ в Калиново
Российский штурмовик рассказал о действиях ВСУ в Калиново - РИА Новости, 16.04.2025
Российский штурмовик рассказал о действиях ВСУ в Калиново
Опытные военные ВСУ бросили недавно мобилизованных сослуживцев в освобожденном Калиново в ДНР и отошли в соседний поселок, заявил РИА Новости командир отделения РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:01:00+03:00
2025-04-16T17:01:00+03:00
2025-04-16T18:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 апр – РИА Новости. Опытные военные ВСУ бросили недавно мобилизованных сослуживцев в освобожденном Калиново в ДНР и отошли в соседний поселок, заявил РИА Новости командир отделения штурмового отряда 242-го гвардейского мотострелкового полка южной группировки войск с позывным "Альфа". Минобороны сегодня сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Калиново Донецкой Народной Республики. По словам собеседника, операция по освобождению Калиново длилась примерно полторы недели. "Были нарыты окопы во дворах, блиндажи устроены. Все зачистили, проверили. И вот так каждый дом проверяли, заходили, выбивали", – сказал "Альфа". По его словам, в этих укрытиях находились недавно мобилизованные солдаты, те, "которых поймали" и отправили на фронт, тогда как более опытные военные ВСУ "чуть дальше стоят". "Далее идет еще один поселок (Старая Николаевка – ред.), вот они уже там стоят. Ну, наверное, я так понимаю, что там более, скажем, образованные. Более которые сильны. Они пока там находятся. Будем дальше двигаться, так же они будут потихоньку отступать. Это мое мнение" – добавил штурмовик.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российский штурмовик рассказал о действиях ВСУ в Калиново
Опытные военные ВСУ бросили бывших сослуживцев в освобожденном Калиново
ДОНЕЦК, 16 апр – РИА Новости. Опытные военные ВСУ бросили недавно мобилизованных сослуживцев в освобожденном Калиново в ДНР и отошли в соседний поселок, заявил РИА Новости командир отделения штурмового отряда 242-го гвардейского мотострелкового полка южной группировки войск с позывным "Альфа".
Минобороны сегодня сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Калиново Донецкой Народной Республики.
По словам собеседника, операция по освобождению Калиново длилась примерно полторы недели. "Были нарыты окопы во дворах, блиндажи устроены. Все зачистили, проверили. И вот так каждый дом проверяли, заходили, выбивали", – сказал "Альфа".
По его словам, в этих укрытиях находились недавно мобилизованные солдаты, те, "которых поймали" и отправили на фронт, тогда как более опытные военные ВСУ
"чуть дальше стоят".
"Далее идет еще один поселок (Старая Николаевка – ред.), вот они уже там стоят. Ну, наверное, я так понимаю, что там более, скажем, образованные. Более которые сильны. Они пока там находятся. Будем дальше двигаться, так же они будут потихоньку отступать. Это мое мнение" – добавил штурмовик.