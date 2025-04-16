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Российский штурмовик рассказал о действиях ВСУ в Калиново - РИА Новости, 16.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:01 16.04.2025 (обновлено: 18:07 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/vsu-2011623615.html
Российский штурмовик рассказал о действиях ВСУ в Калиново
Российский штурмовик рассказал о действиях ВСУ в Калиново - РИА Новости, 16.04.2025
Российский штурмовик рассказал о действиях ВСУ в Калиново
Опытные военные ВСУ бросили недавно мобилизованных сослуживцев в освобожденном Калиново в ДНР и отошли в соседний поселок, заявил РИА Новости командир отделения РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:01:00+03:00
2025-04-16T18:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 апр – РИА Новости. Опытные военные ВСУ бросили недавно мобилизованных сослуживцев в освобожденном Калиново в ДНР и отошли в соседний поселок, заявил РИА Новости командир отделения штурмового отряда 242-го гвардейского мотострелкового полка южной группировки войск с позывным "Альфа". Минобороны сегодня сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Калиново Донецкой Народной Республики. По словам собеседника, операция по освобождению Калиново длилась примерно полторы недели. "Были нарыты окопы во дворах, блиндажи устроены. Все зачистили, проверили. И вот так каждый дом проверяли, заходили, выбивали", – сказал "Альфа". По его словам, в этих укрытиях находились недавно мобилизованные солдаты, те, "которых поймали" и отправили на фронт, тогда как более опытные военные ВСУ "чуть дальше стоят". "Далее идет еще один поселок (Старая Николаевка – ред.), вот они уже там стоят. Ну, наверное, я так понимаю, что там более, скажем, образованные. Более которые сильны. Они пока там находятся. Будем дальше двигаться, так же они будут потихоньку отступать. Это мое мнение" – добавил штурмовик.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российский штурмовик рассказал о действиях ВСУ в Калиново

Опытные военные ВСУ бросили бывших сослуживцев в освобожденном Калиново

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 апр – РИА Новости. Опытные военные ВСУ бросили недавно мобилизованных сослуживцев в освобожденном Калиново в ДНР и отошли в соседний поселок, заявил РИА Новости командир отделения штурмового отряда 242-го гвардейского мотострелкового полка южной группировки войск с позывным "Альфа".
Минобороны сегодня сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Калиново Донецкой Народной Республики.
По словам собеседника, операция по освобождению Калиново длилась примерно полторы недели. "Были нарыты окопы во дворах, блиндажи устроены. Все зачистили, проверили. И вот так каждый дом проверяли, заходили, выбивали", – сказал "Альфа".
По его словам, в этих укрытиях находились недавно мобилизованные солдаты, те, "которых поймали" и отправили на фронт, тогда как более опытные военные ВСУ "чуть дальше стоят".
"Далее идет еще один поселок (Старая Николаевка – ред.), вот они уже там стоят. Ну, наверное, я так понимаю, что там более, скажем, образованные. Более которые сильны. Они пока там находятся. Будем дальше двигаться, так же они будут потихоньку отступать. Это мое мнение" – добавил штурмовик.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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